Mariana Ochoa ha aprendido a capitalizar las situaciones que se presentan a su paso, una de ellas, de las más duras, quizás, el mantener sola a sus hijos los últimos ochos años, por lo que ha aprendido a generar recursos propios a través de la música.
Uno de los temas que ya le reditúan ganancias es “La pensión”, que lanzó en agosto y que, a ritmo de cumbia, habla de un hombre desobligado sus hijos, situación que enfrenta en la vida real, pues sigue sin recibir pensión alimenticia por parte de Patricio Peña, de quien se separó en 2023.
“‘La pensión’ ha abierto puertas en otros lugares, he viajado a muchos lugares haciendo el primer paso para trabajar ahí, y aunque no tengo pensión real, ya estoy facturando regalías”, dice sobre sus canciones en plataformas.
Mariana afirma que da prioridad al cuidado de Salvador y Valentina, de 11 y 10 años respectivamente, y por ello ha puesto pausa a su faceta como actriz.
“Mis hijos aún me ocupan mucho tiempo de mamá en casita, pero yo espero que pronto (vuelva a actuar), ya se me están haciendo casi adolescentes”, comparte.
Reencuentro con OV7 esperará
Respecto a la posibilidad de volver a ver a OV7 en los escenarios Mariana explica que no lo ve viable en el corto plazo debido a que aunque tiene buena relación con casi todos sus ahora excompañeros, no es así con Ari Borovoy.
“Lo he dicho, me veo con ellos, hablamos, sólo con Ari ni bien ni mal, no hay relación”, dice.
Por ello, cree que lo más conveninte para lograr trabajos en conjunto son las colaboraciones musicales tan de moda, ya sea con M’balia o con Kalimba, como primera opción.
“Yo la quiero invitar a un dueto, (a M’balia), no tiene que ser en grupo, está bien que nos demos nuestro tiempo. Además, ¿ya vieron que Kalimba me invitó a cantar en el escenario con él una de las canciones que más me gustan, la de ‘No me quiero enamorar’? Me gustaría hacer cositas con ellos en lo individual. ¡Estaría padre!”
Por ahora, Mariana Ochoa trabaja en su carrera como solista, y ya prepara el lanzamiento de una nueva canción de amor.
“Voy a seguir cantando experiencias propias y vienen unas bien perras”, comenta.
