Después de que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que el grupo BTS asistirá a Palacio Nacional este miércoles, fans de la banda coreana comenzaron a llegar al recinto histórico antes de las 11:00 horas.

La joven Mariana comentó a EL UNIVERSAL que en cuanto se enteró del anuncio que hizo Sheinbaum, se fue a Palacio Nacional para ver a BTS.

"Me enteré por un grupo de Facebook y también por la noticia de Claudia Sheinbaum que anunció en la mañanera que BTS va a venir", dijo.

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"Como no conseguí boletos, vamos a verlos cerquita si se puede", comentó la fan del grupo de k-pop.

Fans comienzan a llegar a Palacio Nacional por visita de BTS este 6 de mayo de 2026. Foto: Carlos Mejía/ EL UNIVERSAL

Ante un posible concierto sorpresa el 8 de mayo, fecha que tienen libre los artistas en México, Mariana dijo que estaría muy emocionada.

"Vamos a gritar y a llorar", expresó al señalar que no alcanzó boletos para BTS por los revendedores que acapararon las fechas.

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Apuntó que no le importa haber llegado temprano a Palacio Nacional, cuando la visita está programada para las 17:00 horas y se prevé que salgan a un balcón que da al Zócalo de la Ciudad de México.

Fans comienzan a llegar a Palacio Nacional por visita de BTS este 6 de mayo de 2026. Foto: Eduardo Dina/ EL UNIVERSAL

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