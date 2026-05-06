Con una muestra de 28 mil 845 estudiantes de escuelas particulares en Hispanoamérica, 6 mil 389 de ellos en México, el estudio "Reflejos de una Generación" evidenció que el 72.5% de los alumnos estudia de forma autónoma, el 70.9% recurre a videos para aprender y la Inteligencia Artificial ya es su segunda herramienta académica, mientras 6 de cada 10 temen perder su capacidad de reflexión por su uso.

Presentado por la Confederación Nacional de Escuelas Particulares (CNEP), el análisis, dirigido por Francisco Ortiz Muñoz, de la Confederación Interamericana de Educación Católica (CIEC), ofrece una radiografía inédita de la Generación Alfa (50.2 % de la muestra) y la Generación Z (49.8 %), marcada por la independencia, la hiperconectividad y una compleja dualidad emocional.

Uno de los hallazgos más contundentes es la autonomía académica: casi tres de cada cuatro estudiantes estudian solos, mientras apenas el 18.7 % recibe apoyo familiar. Sin embargo, esta independencia convive con una carga emocional significativa. Los jóvenes se perciben críticos y pragmáticos, pero con una “resiliencia emocional fragmentada”: se declaran felices pero cansados, entusiasmados pero frustrados, y bajo constante presión por el rendimiento escolar.

Lee también Sheinbaum descarta que visita de Díaz Ayuso en México impacte la relación con España; "yo no le veo tanta importancia", dice

En el terreno tecnológico, la investigación confirma un cambio de paradigma. El uso de videos encabeza las herramientas de aprendizaje, seguido por la Inteligencia Artificial, mientras los libros físicos han quedado relegados al tercer lugar. Los estudiantes utilizan la IA para investigar, hacer tareas y comprender temas complejos, valorando principalmente el ahorro de tiempo.

No obstante, el estudio revela un uso crítico de estas herramientas: el 64 % verifica la información obtenida y 6 de cada 10 estudiantes expresan preocupación por depender excesivamente de la IA, al considerar que podría afectar su capacidad de análisis.

En cuanto a la socialización, el informe detecta una transformación relevante: solo el 56 % de los jóvenes prefiere la convivencia presencial, lo que evidencia un cambio profundo hacia la interacción digital. Aun así, casi el 80 % desea continuar con educación presencial, pese al avance de modelos híbridos.

Lee también Sheinbaum fija fecha para presentación del vehículo Olinia; busca al sector privado para su producción

En el ámbito escolar, apenas el 37.6 % de los estudiantes se dice plenamente satisfecho con la formación que recibe, aunque otorgan a la escuela una calificación de 8 sobre 10 en importancia para su desarrollo.

Ante este panorama, la presidenta de la CNEP, Ana Luisa Domínguez Gasca, advirtió que el reto no es tecnológico sino humano: “debemos dejar de temerle a la inteligencia artificial y enfocarnos en que los jóvenes mantengan su capacidad de socializar”.

En la misma línea, el presidente de la CIEC, Óscar Pérez Sayago, subrayó la urgencia de fortalecer la alfabetización digital y el pensamiento crítico, mientras que Ortiz Muñoz calificó el estudio como “histórico” y destacó la oportunidad de personalizar la educación mediante nuevas herramientas tecnológicas.

em/apr