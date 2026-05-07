Al señalar que no le gustaría poner el saludo de la banda coreana BTS en Palacio Nacional “en un contexto político porque se presta a toda clase de odiadores”, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo compartió cuál fue el primer concierto gratuito en la Ciudad de México.

En su conferencia mañanera de este jueves 7 de mayo en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo contó que cuando formó parte del movimiento estudiantil “no había conciertos públicos” porque “estaban prohibidos” y ella participó en la organización de eventos musicales en las islas de Ciudad Universitaria.

“Fue el primer concierto público que se hizo y queríamos que fuera Silvio Rodríguez. Me tocó ir a invitar a Silvio Rodríguez porque estaba en México (...). Lo invitamos a que viniera a la UNAM y entonces él nos dijo: “yo vengo con todo el gusto del mundo, pero debo tener autorización diplomática entre Cuba y México´.

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“México prohibió, el gobierno de Miguel de la Madrid entonces, que Silvio Rodríguez se presentara en las islas de CU (...). Y en ese momento era un auge del rock mexicano en español y dijimos: ´vamos a invitar a Maldita Vecindad, a los Caifanes, a Santa Sabina, Cecilia Toussaint, que era el auge de Cecilia, y muchos otros grupos que participaron. Ese fue el primer concierto de público que se hizo”, contó la Mandataria federal.

“Fue algo hermosísimo”, declaró la titular del Ejecutivo federal al compartir en el Salón Tesorería de Palacio Nacional una imagen de Sax, integrante de Maldita Vecindad.

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