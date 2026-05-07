El Hot Sale 2026, que se realizará del 25 de mayo al 2 de junio, prevé una buena participación de consumidores digitales en México, impulsada por descuentos, promociones y un mayor uso de herramientas de inteligencia artificial (IA) durante el proceso de compra, informó la Asociación Mexicana de Venta Online (AMVO).

De acuerdo con estimaciones del organismo, 8 de cada 10 consumidores digitales realizarán alguna compra durante la campaña, mientras que una parte importante contempla gastos de hasta 10 mil pesos o superiores.

De acuerdo con el director general de la asociación, Pierre-Claude Blaise, las perspectivas para esta edición son positivas debido al crecimiento que mantiene el comercio electrónico, la participación de más de 700 marcas y una mayor preparación de las empresas en temas de inventario, promociones y logística.

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Hot sale 2026. Foto: Archivo

El directivo explicó que las compañías han fortalecido su planeación para atender la demanda durante la campaña, mientras que los consumidores muestran una mayor confianza en las promociones y en los métodos de pago digitales.

“Este año esperamos más de 700 marcas y vemos a las compañías más preparadas, con una mejor planeación de inventarios y ofertas. Además, hay mayor confianza de los consumidores por la transparencia en promociones y métodos de pago, así como una compra más inteligente e informada a través del canal digital”, afirmó Blaise.

La AMVO destacó que actualmente sólo 10% de las empresas mexicanas participa en este tipo de campañas de comercio electrónico, por lo que aún existe potencial de crecimiento para futuras ediciones.

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Las primeras proyecciones para el Hot Sale 2026 indican que 48% de los consumidores planea gastar entre 3 mil y 9 mil 999 pesos; 30% considera desembolsar más de 10 mil pesos y 17% prevé compras menores a 2 mil 999 pesos.

¿Qué buscan comprar los consumidores en el Hot Sale 2026?

Entre las categorías con mayor intención de compra se encuentran computadoras, tabletas, teléfonos celulares, ropa, calzado, aparatos de audio, televisores, videojuegos, boletos de avión y productos de belleza y cuidado personal.

Los descuentos directos sobre el precio original serán el principal incentivo de compra, ya que 86% de los consumidores los considera el beneficio más atractivo. Le siguen el financiamiento tradicional, con 40%; las bonificaciones bancarias, con 39%; los incentivos de producto, con 30%, y la logística premium, con 21 por ciento.

La asociación identificó además distintos perfiles de consumidores para esta edición. El 41% corresponde a compradores que comparan precios y opciones antes de adquirir un producto; 27% espera el evento para comprar artículos específicos al mejor precio; 17% aprovechará promociones encontradas durante la campaña y 11% realizará compras impulsivas motivadas por descuentos inmediatos.

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Compras en el Hot Sale 2026. Foto: Archivo / EL UNIVERSAL

En cuanto a métodos de pago, la tarjeta de débito será la más utilizada, con una preferencia de 56%; seguida de las tarjetas de crédito, con 51%; las departamentales, con 29%; el pago en efectivo en tienda, con 21%, y las tarjetas o monederos de regalo, con 19 por ciento.

IA en el Hot Sale 2026

La inteligencia artificial tendrá una mayor presencia durante esta edición del Hot Sale. Según la AMVO, 61% de los consumidores planea utilizar herramientas de IA para comparar productos y precios; 55%, para buscar recomendaciones, y 54% para revisar características y especificaciones antes de realizar una compra.

Además, 52% prevé apoyarse en IA para evaluar si una oferta realmente vale la pena; 51% la utilizará para resolver dudas antes de adquirir productos; 47% buscará promociones o descuentos mediante estas herramientas y 44% consultará reseñas resumidas generadas con inteligencia artificial.

La asociación indicó que el uso de estas tecnologías refleja una tendencia hacia compras más informadas y una mayor planeación del gasto durante eventos masivos de comercio electrónico.

cc