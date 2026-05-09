Valentín Trujillo y Lucía Méndez protagonizaron uno de los romances más sonados de la década de 1970, aparecieron juntos en películas y portadas de fotonovelas que hicieron soñar al público con el amor, amor que se profesaron durante tres años y aunque estuvieron cerca de llegar al altar, finalmente esto no ocurrió.

Se conocieron en la película “Cabalgando a la luna”, de 1974, dirigida por Raúl de Anda, la historia contaba los problemas económicos de una familia y la irresponsabilidad de sus miembros para resolverlos.

Años después de la separación, cuando ambos habían resuelto su vida, Trujillo lamentó que la boda no se llevara a cabo, y reconoció lo importante que fue Lucía en su vida.

“Me trae muy bonitos recuerdos, Lucía es una gente maravillosa, tuvimos un romance de más de tres años, la pasamos muy bien, yo la quiero mucho, la respeto mucho, la respeto mucho como actriz, me da mucho gusto que haya triunfado como está triunfando y que siga triunfando igual; fue una época muy bonita de mi vida”

Valentín se casó entonces con Patricia María a los pocos días de haber comenzado la relación; primero, cuando la invitó a salir, ella le dijo que no porque era un hombre con novia, aún andaba con Lucía Méndez, así que terminó con la cantante e inició una relación con la que sería la madre de sus hijos.

¿Por qué Valentín Trujillo y Lucía Méndez terminaron?

Méndez contó que una vez, cuando ya eran pareja, lo acompañó a un festival de cine, varias personas se acercaron a decirle que él ya era muy famoso, y ella pudo comprobarlo porque cuando él apareció en escena las muchachitas enloquecieron y lo recibieron con mucha euforia, tanta que una de las fans sufrió una caída que le ocasionó la muerte.

"Yo me quedo helada, petrificada, dije, 'bueno, ¿quién es este chavo con el que ando?".

Valentín Trujillo y Lucía Méndez fueron una de las parejas más queridas de los años setentas. Aquí protagonizando portadas de "Cita de lujo".

Lucía admitió que su noviazgo con él la hizo muy famosa, ella se enamoró perdidamente y aunque ya le había dado el anillo de compromiso, la relación terminó, entre otros motivos, porque él quería que dejara su carrera como actriz y trató de apresurar la boda.

"Y me dice, o te casas conmigo o me caso con otra, y le digo 'pues cásate con otra', y que se casa con otra a los ocho días".

El encanto de Valentín Trujillo

La imagen varonil de Valentín Trujillo estuvo asociada al cine de acción y policiaco de la época, aunque no encajó exactamente en el molde del galán clásico elegante al estilo de Mauricio Garcés, sí era considerado atractivo por el tipo de masculinidad que representaba: cercana, popular y viril.

Tenía un aire de “hombre del pueblo”, fuerte y protector que conectó mucho con el público. En pantalla transmitía autoridad y carisma, especialmente en películas donde interpretaba policías, justicieros o personajes de barrio.

La popularidad de Valentín Trujillo como galán creció porque trabajó constantemente en cine comercial y de acción, compartió créditos con actrices muy famosas y protagonizó historias donde solía ser el héroe valiente que enfrentaba peligros, defendía a la familia o hacía justicia. Fototeca EL UNIVERSAL.

Su éxito fue una combinación de rudeza, valentía y presencia física hizo que muchas mujeres lo vieran como un símbolo masculino del cine mexicano de aquella época.

¿Quién fue Valentín Trujillo?

Actor, director, productor y escritor de cine.

Nació el 28 de marzo de 1951 en Atotonilco, Jalisco.

Realizó estudios de Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Fue nieto del productor cinematográfico Valentín Gazcón ; desde pequeño participó en varias cintas producidas o elaboradas por su abuelo y su tío, el realizador Gilberto Gazcón.

; desde pequeño participó en varias cintas producidas o elaboradas por su abuelo y su tío, el realizador Gilberto Gazcón. Debutó formalmente como actor infantil en 1958, en la cinta “ El gran pillo ”, dirigida por Gilberto Gazcón.

”, dirigida por Gilberto Gazcón. Su primer filme estelar fue “Las figuras de arena” (1969), de Roberto Gavaldón , película con la que obtuvo reconocimiento como revelación masculina y que marcó el inicio de una prolífica carrera cinematográfica.

, película con la que obtuvo reconocimiento como revelación masculina y que marcó el inicio de una prolífica carrera cinematográfica.

Por la película “Perro callejero” (1978), dirigida por Gilberto Gazcón, recibió los premios El Heraldo y La Diosa de Plata como Mejor Actuación Masculina.

Valentín Trujillo en "Perro callejero 2" en 1981. Hemeroteca EL UNIVERSAL.

En televisión participó en las telenovelas “Mañana será otro día” y “Juana Iris”.

En 1983 realizó su ópera prima “Un hombre violento”, escrita, dirigida y actuada por él mismo.



Como productor tuvo éxitos con películas como “Yo el ejecutor” y “Rojo amanecer” (1989), dirigida por Jorge Fons.

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