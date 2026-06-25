El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) ordenó el pago de derechos al DJ Miroslav Ü por la cantidad de 31 mil 382 pesos al producir videos con el fin de promocionarse en sitios arqueológicos de Oaxaca sin ninguna autorización de la dependencia.

Y también ordenó al artista oaxaqueño a retirar de manera inmediata las imágenes de los monumentos arqueológicos que se utilizan en sus videos promocionales, y los cuales se difundieron en sus redes sociales.

El INAH le recalcó al músico que la falta de pago de derechos de uso de un bien puede acreditarse como delito de daño patrimonial porque se trata de bienes propiedad de la nación, “por lo que el uso sin autorización o sin cubrir los derechos correspondientes se considera una afectación al patrimonio público, porque se priva al Estado de ingresos que legalmente le corresponden”.

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La dependencia federal advirtió que en caso de no cumplir con dichas determinaciones se realizará la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General de la República (FGR), así como el Procedimiento Coactivo de Ejecución, en términos de la legislación fiscal vigente a través de la normatividad que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público establece para hacer efectivo los créditos a favor de la Federación.

El DJ Miroslav Ü realizó videos promocionales con equipo especializado dentro del Polígono de Protección y del Conjunto de Estructuras que integran la Zona Arqueológica de Monte Albán y Mitla, sin contar con la autorización previa del Instituto,.

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Los videos fueron difundidos en las redes sociales de Facebook, Instagram y TikTok de Miroslav Ü, y de según el INAH se advierte la utilización de equipo técnico para obtener imágenes del Sitio Arqueológico; es decir, no constituye una captación incidental o de carácter estrictamente personal, “sino una producción audiovisual deliberada en zona de monumentos arqueológicos bajo tutela del Instituto Nacional de Antropología e Historia”.

Hasta la mañana de hoy, el artista oaxaqueño mantenía los videos promocionales en sus redes sociales.