Un hombre identificado como F. J. L. P. fue vinculado a proceso por su presunta responsabilidad en el feminicidio agravado de su pareja, M. D. D., en Ejutla de Crespo.

Los hechos ocurrieron el 13 de junio de 2026, cuando presuntamente el imputado pasó por la víctima a su domicilio y la trasladó a bordo de una motocicleta al paraje conocido como Las Huertas, perteneciente al municipio de Ejutla de Crespo.

En este lugar, la víctima sufrió quemaduras en diferentes partes del cuerpo tras ser presuntamente atacada con fuego. Posteriormente, habría sido arrojada aún con vida a un pozo de agua cercano.

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"Los dictámenes periciales y forenses realizados por la institución establecieron que la causa de muerte fue asfixia por sumersión en agua", detalló la Fiscalía General de Oaxaca.

La víctima y el imputado habrían mantenido una relación sentimental durante aproximadamente cuatro años.

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La Fiscalía de Oaxaca aseguró que se recabaron los datos de prueba necesarios para ejecutar la orden de aprehensión inmediatamente. Tras ser presentado ante el Juez, F. J. L. P. fue vinculado a proceso y se le impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa en el Centro Penitenciario de San Francisco Tanivet, otorgando un plazo de dos meses para la investigación complementaria.

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