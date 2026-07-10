Los migrantes que fueron arrestados durante una operación de inmigración que resultó en el asesinato a tiros de Lorenzo Salgado Araujo dijeron que un agente federal les disparó casi inmediatamente después de salir de su vehículo y que en ningún momento el conductor intentó embestir a los oficiales, reportó el medio The Washington Post.

Los testigos hablaron desde el centro de detención de inmigrantes con el abogado Hugo Balderas-Ibarra, quien compartió sus testimonios, tanto escritos como orales al Post. Para Balderas-Ibarra: “Creo que los agentes del ICE están mintiendo”.

José Trinidad Rojas, de 51 años, escribió que “es imposible que digan que iban a ser atropellados… no había agentes delante ni detrás del vehículo. Estaban a los lados”.

Según el medio, el abogado habló por separado con los migrantes, que están detenidos y enfrentan un proceso de deportación.

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La persecución

“Todos reiteraron que nunca hubo agentes del ICE delante de la furgoneta”, dijo Balderas-Ibarra. “Entraron y empezaron a disparar desde los costados”.

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Los migrantes se detuvieron en un semáforo cuando un vehículo sin distintivos se acercó por detrás de la furgoneta y comenzó a seguirlos.

Cuando la furgoneta aceleró al ponerse el semáforo en verde, el vehículo desconocido se desvió hacia el arcén, aceleró y se interpuso delante de Salgado Araujo, que iba al volante, y frenó bruscamente, dijeron los testigos, ahora detenidos.

Cuando Salgado Araujo dio la vuelta en U, los agentes encendieron las luces de patrulla, según el testimonio que prestaron ante el abogado.

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Según siempre lo relatado, que narra el Post, los hombres le dijeron a Balderas-Ibarra que no circulaban a más de 8 km/h. Afirmaron que el ICE embistió sus vehículos contra la furgoneta de trabajo, pero que en ningún momento Salgado Araujo utilizó su vehículo para chocar contra los coches patrulla.

“Lorenzo pensó que los habíamos perdido, pero de repente nos rodearon”, escribió Rojas.

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El Post narra lo ocurrido:

"Un agente saltó de uno de los vehículos, corrió hacia ellos por un costado y gritó: «¡Alto!». Comenzó a disparar desde el lado del pasajero de la camioneta, hiriendo a Salgado Araujo en el abdomen. Víctor Salgado, hermano del conductor, declaró haber sentido la fuerza del disparo cuando el agente apuntó con su arma a su hermano".

“Cuando le disparó a mi hermano, la pistola estaba frente a mi cara”, según Salgado.

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El mexicano logró detener la camioneta y estacionarla, pero el agente o los agentes continuaron disparando desde los costados del vehículo, indicaron los testigos.

Entonces, Rojas describió, siempre según el Post, cómo los agentes sacaron violentamente a Salgado Araujo del asiento del conductor y lo arrojaron al suelo. Luego les pusieron esposas en las muñecas y los pies.

El hermano de la víctima mortal dijo que gritaba pidiendo ayuda mientras se desangraba.

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“Todo sucedió muy rápido”, le dijo Salgado al abogado.

“¿Se querían escapar, verdad?”, recordó Víctor Salgado que le dijo un agente del ICE en tono burlón.

Los agentes federales que participaron en el operativo no llevaban cámaras corporales, informó el DHS, y desde entonces han salido a la luz pocas fotos o videos relacionados con el tiroteo, a diferencia de incidentes similares que involucran a agentes federales de inmigración.

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El Departamento de Seguridad Nacional indicó que se esperaba que los agentes del ICE involucrados en el incidente recibieran cámaras corporales en los próximos 60 días.

La LULAC aún no ha obtenido imágenes de video que muestren con claridad qué ocurrió en los momentos del tiroteo y ha ofrecido una recompensa de 5 mil dólares por información de testigos, dijo Proaño a The Associated Press. La posición de la furgoneta de Salgado Araujo y de los vehículos del ICE obstruyeron las imágenes de cámaras de seguridad que LULAC ha revisado, añadió.

“Eso va a hacer aún más difícil encontrar la verdad en todo esto”, expresó.

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