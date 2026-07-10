Nación | 10-07-26 | 09:34 |

Después de 20 años de haber estado cerrado, en junio pasado abrió el , como parte de la recuperación de museos en la zona arqueológica de Teotihuacán.

Joel Omar Vázquez Herrera, director general del Instituto Nacional de Antropología e Historia (), destacó una inversión de 7 millones de pesos, sobre todo para contar con una museografía “que de alguna manera pueda imaginar los taludes, y por supuesto las serpientes emplumadas”.

Explicó que el 80% de la colección exhibida son : “Es decir, nunca antes habían mostrado”.

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“Al día de hoy tenemos ya alrededor de 25 mil 15 visitas, desde la apertura el 9 de junio. Tenemos una visita muy importante y ha sido un museo muy visitado, y muy reconocido por la visita nacional e internacional”, dijo al destacar exposiciones como una de antigüedad.

Marina Núñez Bespalova, subsecretaria de Desarrollo Cultural de la Secretaría de Cultura, destacó la creación del Taller Original, un espacio para capacitar y acompañar a personas artesanas en materia textil.

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