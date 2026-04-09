Washington.- El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, aseguró en Washington que comparte con el presidente estadounidense, Donald Trump, la preocupación de que China y Rusia "se involucren aún más" en Groenlandia y consideró que la Alianza Atlántica debe defenderse.

"Comparto su opinión de que existe un gran riesgo de que los rusos y los chinos se involucren aún más en el Ártico. Creo que el presidente tiene razón al afirmar que debemos defendernos.

"Lo que acordamos en Davos (donde se reunieron en enero en el Foro Económico Mundial) es, en primer lugar, que en lo que respecta al Ártico, la OTAN debe desempeñar un papel en esta zona", declaró Rutte al ser preguntado por el interés de Trump en hacerse con el control de la isla.

Lee también Europa y OTAN doblan a Trump por Groenlandia

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mcc