Los presidentes de El Salvador, Nayib Bukele, y de México, Claudia Sheinbaum, encabezan la lista de mandatarios latinoamericanos mejor valorados por la ciudadanía, mientras que en el otro extremo se ubica la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez.

De acuerdo con la consultora argentina CB Consultora Opinión Pública, Bukele lidera el ranking con una aprobación del 72.6% y una desaprobación del 24.8%, cifras que refuerzan su posición como uno de los líderes con mayor respaldo en Latinoamérica.

Sheinbaum logra una aprobación del 68.5% y un 29.9% de rechazo, consolidándose como la segunda dirigente con mayor favorabilidad entre los jefes de Estado evaluados en el sondeo realizado entre el 10 y el 15 de febrero de 2026 en 18 países de la región.

Lee también ¿Miedo? 6 de cada 10 personas en El Salvador temen criticar a Nayib Bukele; tienen pavor de terminar en la cárcel, revela encuesta

Daniel Ortega, sorprende en ranking de mandatarios mejor evaluados

La sorpresa de la encuesta es Daniel Ortega, quien desde hace 19 años gobierna Nicaragua y que en febrero alcanza un índice de apoyo del 62.1%, ubicándose en tercer lugar entre los 18 presidentes evaluados, pese a la compleja situación política que vive el país centroamericano, y registra un 35.1% de desaprobación.

Al otro lado de la tabla se encuentra Delcy Rodríguez como la mandataria peor valorada, con apenas 23.7% de imagen positiva frente a un 72.7% de rechazo. La líder chavista juró el 5 de enero como presidenta encargada de Venezuela, dos días después de la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, en un operativo de las fuerzas estadounidenses en Caracas.

En cuarto lugar está el presidente de República Dominicana, Luis Abinader, con un 54.8% de favorabilidad y un 41.1% de rechazo, seguido del gobernante de Costa Rica, Rodrigo Chaves, con un 53.2% de respaldo frente a un 43.3% de desaprobación.

En la franja media del ranking figura el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, con un 49.2% de imagen positiva y un 47.5% de valoración negativa, pese a que en diciembre encabezó la medición regional y ahora muestra un aumento del rechazo.

Lee también Bukele se lanza contra la prensa; "autodenominarse periodista da impunidad total", dice

Una situación similar atraviesa el mandatario de Argentina, Javier Milei, quien también lideró la encuesta en diciembre y ahora se ubica octavo con un 46.8% de apoyo frente a un 51.7% de desaprobación.

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz —en séptimo lugar— obtiene un 48.8% de aprobación y un 46.3% de rechazo. También en la mitad inferior se encuentra el mandatario de Honduras, Nasry Asfura, que tomó posesión del cargo el pasado 27 de enero, con un 43.4% de respaldo y un 50.4% de valoración negativa.

La lista continúa con Gabriel Boric, de Chile, con un 43.2% de apoyo y un 53% de rechazo; Santiago Peña, de Paraguay, con un 42.9% de imagen positiva frente a un 55.3% negativa; y Yamandú Orsi, de Uruguay, con un 40.7% de favorabilidad y un 56.5% de desaprobación.

Entre los presidentes con menor respaldo están Gustavo Petro, de Colombia —en el puesto 13— con un 38.3% de aprobación frente a un 58% de rechazo; Daniel Noboa, de Ecuador, con un 36.8% de imagen positiva y un 59.8% negativa; y Bernardo Arévalo, de Guatemala, con un 34.9% de favorabilidad frente a un 60,3 % de desaprobación.

Lee también Sheinbaum mantiene aprobación; 73% la avalan: encuesta

En los últimos puestos se ubica José Jerí, quien al momento del estudio aún ejercía como presidente interino de Perú, pero fue destituido el 17 de febrero, con un 32.8% de respaldo y un 58.3% de rechazo, y en penúltimo lugar el mandatario de Panamá, José Raúl Mulino, con apenas un 31.6% de apoyo frente a un 64.7% de valoración negativa.

El sondeo de CB Consultora fue realizado entre el 10 y 15 de febrero a 22 mil 487 personas, con muestras de entre 2 mil 4 y 2 mil 630 encuestados por país, un nivel de confianza del 95 % y un margen de error por país de entre ±1.9 y 2.2%.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mcc