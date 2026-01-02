Más Información

San Salvador. El presidente de El Salvador, , dijo este viernes que "autodenominarse " permite "obtener impunidad total" y que el fuero político "está desprestigiado", sin referirse directamente a ningún caso.

"El nuevo fuero es ser 'periodista'. El fuero político está desprestigiado y carece de validez internacional, pero basta con autodenominarse periodista para obtener impunidad total, protegida por las ONGs, medios de comunicación, gobiernos y organismos internacionales", escribió Bukele en X.

Esta publicación se da después de que se conoció la detención en Sevilla, España, del periodista salvadoreño Diego Rosales cuando solicitaba , debido a la activación de una alerta de búsqueda y captura de Interpol.

Lee también:

Antes de la publicación de Bukele, organizaciones como la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) y la Red Centroamericana de Periodistas (RCP) respaldaron a Rosales y pidieron detener el "hostigamiento judicial".

La APES indicó en un comunicado que "ha seguido de cerca el caso del periodista salvadoreño Diego Andrés Rosa Rosales, quien ha sido sometido a acoso policial, amenazas y un proceso judicial infundado por 'agrupaciones ilícitas' y 'hurto informático' bajo el régimen de excepción vigente desde marzo de 2022".

La RCP, por su parte, pidió a la Justicia de España a "frenar la persecución impulsada por el Estado salvadoreño contra el periodista y ordenar su inmediata liberación", además de solicitar al Estado español otorgar el asilo.

El presidente de la sección española de Reporteros Sin Fronteras (RSF), Alfonso Bauluz, ha pedido, en declaraciones a EFE, "la inmediata puesta en libertad" de Diego Rosales porque "la cooperación policial no puede ser usada por dictadores y autoritarios para perseguir reporteros fuera de sus fronteras".

"Bukele, que arrienda sus servicios como carcelero, quiere intimidar y amordazar a la prensa, el único contrapoder que queda en El Salvador", ha añadido Bauluz.

Fuentes jurídicas han indicado a EFE que no constaba en la petición internacional de detención que Rosales fuera periodista.

Lee también:

El juzgado de guardia puede decretar la puesta en libertad de Rosales, aunque es previsible que dé traslado de la solicitud de asilo político y de la notificación roja de Interpol a la Audiencia Nacional para que dirima.

De acuerdo con las organizaciones citadas, cerca de medio centenar de periodistas han tenido que salir de El Salvador para resguardar su seguridad.

