Inglaterra derrotó (1-2) a Noruega en los cuartos de final de la Copa del Mundo de Norteamérica 2026 y ya está a 180 minutos de conquistar el segundo título de su historia.

Con un doblete de Jude Bellingham, los Tres Leones superaron a los Vikingos en Miami y se instalaron en la antesala de la final, donde se podrían enfrentar a España o Francia.

Sin embargo, primero tendrá que eliminar a Argentina, en un duelo bastante interesante y con muchísima historia.

El equipo de Thomas Tuchel cuenta con la ventaja de tener a dos futbolistas que no se cansan de marcar goles, pero enfrente tendrá a la actual campeona del mundo que sigue contando con Lionel Messi.

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Para bordar la segunda estrella en su escudo, Inglaterra tendrá que hacer un juego perfecto contra La Albiceleste.

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Cabe recordar que la única ocasión en la que la selección inglesa levantó el trofeo fue en 1966, cuando albergó el torneo en casa.

Desde entonces, no sólo no ha vuelto a ser campeona, sino que ni siquiera ha podido volver a una final y esta será apenas la tercera ocasión que dispute unas semifinales.

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¿Cómo era el planeta cuando Inglaterra conquistó su única Copa del Mundo en 1966?

En la Copa del Mundo de Inglaterra 1966, la seleción anfitriona se quedó con el trofeo al derrotar (4-2) a Alemania Federal en tiempos extra.

Desde entonces, han pasado casi 66 años y, evidentemente, el mundo ha cambiado demasiado.

Para dimensionar cómo era el planeta hace casi siete décadas, basta con echar un vistazo a la historia.

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En abril, se celebró la edición número 38 de los Óscar, donde La novicia rebelde se llevó el premio a Mejor Película.

En mayo, casi dos meses antes del campeonato inglés, el estadio Azteca tuvo su partido de inauguración, que lo protagonizaron el América y el Torino.

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En aquel año, la banda más exitosa en todo el orbe era The Beatles, que unos días después de que los Tres Leones se consagraran campeones del mundo lanzaron su séptimo álbum de estudio, Revolver.

Dicho disco, es considerado como una de las piezas más importantes en la discografía de los Fab Four y en la historia de la música.

También en la parte musical, The Beach Boys publica su Pet Sounds, uno de los álbumes más innovadores en la historia de la música y considerado uno de los mejores de todos los tiempos por la crítica.

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En el 66, la Guerra de Vietnam se intensificó, de manera drástica, cuando Estados Unidos superó los 380 mil soldados desplegados en aquel país.

En cuanto a los natalicios, en el mundo del deporte, Mike Tyson nació un mes exactamente antes de que Inglaterra fuera campeón.

Mientras que, en el deporte nacional, Jorge Campos nació un 15 de octubre de 1966.

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En los últimos días del año, 15 de diciembre para ser exactos, Walter Disney falleció a la edad de 65 años.