"Era el ángel de su hogar"; despiden a la pequeña Elena, de 6 años, víctima del descarrilamiento

Artículo 19 condena prisión domiciliaria contra periodista en Veracruz; imágenes lo muestran esposado rumbo a audiencia

Más de 30 sicarios participaron en ataque a empresario: gobierno de Jalisco; fue agresión directa, reitera

Obras de arte y medallas entre lo hallado en inmuebles vinculados a Ryan Wedding; FBI exhibe objetos decomisados en México

Localizan toma clandestina en ducto de Pemex dentro de una casa en Ecatepec; FGR catea el lugar

FGR investiga caja negra del Tren Interoceánico y concluye necropsias; despliega peritos en 13 especialidades

A 50 días del Plan Michoacán, detienen a 278 personas; realizan recorridos a empacadoras e industrias cítricas

Prueba piloto para afiliar a trabajadores de plataformas digitales aún no termina, explica IMSS; acciones continúan, dice

Detienen y vinculan a proceso Alejandro Baruc “N” en Uruapan, Michoacán; podría estar relacionado con el asesinato de Carlos Manzo

Emiten alerta en seis estados por robo de cilindro con gas cloro; advierten por alto nivel de toxicidad

Ataque a tiros en marisquería del Centro Histórico deja un muerto y un herido; agresor escapa a bordo de motocicleta

Balacera deja 3 muertos y un herido en Coacalco; atacantes escaparon

San Salvador, 29 dic.- El presidente de El Salvador, , dijo en una entrevista publicada este lunes con el youtuber español David Cánovas Martínez, conocido como 'The Grefg', que le gustaría seguir gobernando el país centroamericano por "diez años más", aunque aclaró que es solo un deseo.

"No me gustaría irme ahorita, pero vamos a ver qué dice Dios, mi familia y el país, (...) pero si fuera por mí, yo sigo diez años más", sostuvo el mandatario en la entrevista grabada en la Casa Presidencial, en la capital salvadoreña.

Bukele, que no suele dar entrevistas a medios o periodistas salvadoreños, aclaró: "Yo estoy diciendo (esto) como mi gusto, no quiere decir que esto tiene que pasar, puede ser que llegue hasta el 2027", cuando termina el actual período presidencial.

El jefe de Estado salvadoreño reveló que tenía un acuerdo con su esposa, la primera dama Gabriela de Bukele, de estar frente al Gobierno hasta el año 2029, pero que una reforma exprés aprobada y ratificada en el Congreso por el partido oficialista Nuevas Ideas (NI) habría cambiado el plazo.

"El acuerdo que tengo con mi esposa, aunque está en negociación, es que llegamos hasta 2029, (...) pero yo lo que le he dicho es que si me presento a la otra elección, el período termina en 2033, entonces no me puedo ir", indicó Bukele.

La Asamblea Legislativa, dominada por NI, aprobó y ratificó, en una sola jornada el 31 de julio sin un análisis anterior ni debate, la reforma a los artículos 75, 80, 133, 152 y 154 con la que el presidente Nayib Bukele tiene la vía libre para optar por un tercer mandato consecutivo.

Bukele asumió el 1 de junio de 2024 su segundo mandato consecutivo, a pesar de que en ese momento lo prohibía la Constitución, y que concluiría en 2029. Sin embargo, con la reforma se adelantaron las elecciones presidenciales para 2027 para realizar ese año comicios generales y que a partir de ese año el período presidencial se extienda hasta los 6 años.

Bukele defendió en ese momento la reelección inmediata y señaló que "el 90 % de los países desarrollados permiten" la reelección indefinida.

"El 90 % de los países desarrollados permiten la reelección indefinida de su jefe de gobierno, y nadie se inmuta", apuntó en X, y añadió: "Pero cuando un país pequeño y pobre como El Salvador intenta hacer lo mismo, de repente se convierte en el fin de la democracia".

