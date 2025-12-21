La justicia de El Salvador, donde el presidente Nayib Bukele mantiene una “guerra” contra las pandillas, condenó a decenas de miembros de la Mara Salvatrucha (MS-13) a varios siglos de prisión, incluido a uno a más de mil años de encierro, informó este domingo la Fiscalía.

Desde marzo de 2022, Nayib Bukele enfrenta a las pandillas amparadas en un régimen de excepción que permite arrestos sin orden judicial. Más de 90 mil personas han sido detenidas y unas ocho mil fueron liberadas por ser inocentes, según fuentes oficiales.

La Fiscalía salvadoreña señaló en X que 248 pandilleros de la MS-13 recibieron “condenas ejemplares” por 43 homicidios y 42 desapariciones de personas, entre otros delitos, sin detallar la fecha de la sentencia o si son parte de juicios colectivos.

Lee también El Salvador prolonga detención sin juicio de presuntos pandilleros hasta 2027; aprueban reforma a ley del crimen organizado

Uno de los miembros de la pandilla, considerada “terrorista” por Estados Unidos, recibió una pena de mil 335 años de prisión.

Otros 10 fueron condenados a 958, 880, 739, 745, 739, 702, 639, 543, 530 y 463 años de cárcel, según el reporte.

El ente judicial explicó que dentro de los crímenes cometidos por miembros de la MS-13, entre 2014 y 2022, se encuentra el asesinato de un estudiante universitario y una futbolista, así como múltiples casos de extorsión a comerciantes e invasión de viviendas.

Lee también El Salvador estudia liberar a 150 detenidos en guerra contra pandillas; ONG denuncian 30 mil inocentes encarcelados

La lucha de Bukele contra las pandillas redujo los homicidios a niveles históricos en el país centroamericano, pero grupos de derechos humanos critican la medida al denunciar abusos por parte de las fuerzas de seguridad.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ss