Sheinbaum realiza primer recorrido prueba del Tren Suburbano al AIFA; prevén que opere en Semana Santa

Club del agua: 31 políticos acaparan concesiones

Dashia, joven acusada de extorsión, enfrentará proceso en libertad; Citlalli Hernández anuncia cambio de medida cautelar

Acuerdos reparatorios por explosión de pipa en Iztapalapa ascienden a 480 mdp; se confirma responsabilidad del conductor

Paisanos regresan a México entre extorsiones

Pierden 81 mil usuarios rutas aéreas México-EU

Sheinbaum inaugura nueva central eléctrica en Querétaro; "yo quiero mucho a CFE", dice

Cae "La Piruja", objetivo prioritario en Baja California; es integrante de alto rango del crimen organizado en Sinaloa

Bangkok acumula demandas a Miss Universo

Rosario, sobreviviente de la guerrilla

2025: De lo bueno, poco, por Lázaro Azar

No hay esperanza que quepa en este cuadro, un cuento de Guillermo Arreola

La justicia de, donde el presidente Nayib Bukele mantiene una “guerra” contra las pandillas, condenó a decenas de miembros de la (MS-13) a varios siglos de prisión, incluido a uno a más de mil años de encierro, informó este domingo la Fiscalía.

Desde marzo de 2022, enfrenta a las pandillas amparadas en un régimen de excepción que permite arrestos sin orden judicial. Más de 90 mil personas han sido detenidas y unas ocho mil fueron liberadas por ser inocentes, según fuentes oficiales.

La Fiscalía salvadoreña señaló en X que 248 pandilleros de la recibieron “condenas ejemplares” por 43 homicidios y 42 desapariciones de personas, entre otros delitos, sin detallar la fecha de la sentencia o si son parte de juicios colectivos.

Uno de los miembros de la pandilla, considerada “” por Estados Unidos, recibió una pena de mil 335 años de prisión.

Otros 10 fueron condenados a 958, 880, 739, 745, 739, 702, 639, 543, 530 y 463 años de cárcel, según el reporte.

El ente judicial explicó que dentro de los crímenes cometidos por miembros de la MS-13, entre 2014 y 2022, se encuentra el asesinato de un estudiante universitario y una futbolista, así como múltiples casos de e invasión de viviendas.

La lucha de Bukele contra las pandillas redujo los homicidios a niveles históricos en el país centroamericano, pero grupos de derechos humanos critican la medida al denunciar abusos por parte de las .

