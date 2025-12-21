Más Información
Sheinbaum realiza primer recorrido prueba del Tren Suburbano al AIFA; prevén que opere en Semana Santa
Dashia, joven acusada de extorsión, enfrentará proceso en libertad; Citlalli Hernández anuncia cambio de medida cautelar
Acuerdos reparatorios por explosión de pipa en Iztapalapa ascienden a 480 mdp; se confirma responsabilidad del conductor
Cae "La Piruja", objetivo prioritario en Baja California; es integrante de alto rango del crimen organizado en Sinaloa
La justicia de El Salvador, donde el presidente Nayib Bukele mantiene una “guerra” contra las pandillas, condenó a decenas de miembros de la Mara Salvatrucha (MS-13) a varios siglos de prisión, incluido a uno a más de mil años de encierro, informó este domingo la Fiscalía.
Desde marzo de 2022, Nayib Bukele enfrenta a las pandillas amparadas en un régimen de excepción que permite arrestos sin orden judicial. Más de 90 mil personas han sido detenidas y unas ocho mil fueron liberadas por ser inocentes, según fuentes oficiales.
La Fiscalía salvadoreña señaló en X que 248 pandilleros de la MS-13 recibieron “condenas ejemplares” por 43 homicidios y 42 desapariciones de personas, entre otros delitos, sin detallar la fecha de la sentencia o si son parte de juicios colectivos.
Lee también El Salvador prolonga detención sin juicio de presuntos pandilleros hasta 2027; aprueban reforma a ley del crimen organizado
Uno de los miembros de la pandilla, considerada “terrorista” por Estados Unidos, recibió una pena de mil 335 años de prisión.
Otros 10 fueron condenados a 958, 880, 739, 745, 739, 702, 639, 543, 530 y 463 años de cárcel, según el reporte.
El ente judicial explicó que dentro de los crímenes cometidos por miembros de la MS-13, entre 2014 y 2022, se encuentra el asesinato de un estudiante universitario y una futbolista, así como múltiples casos de extorsión a comerciantes e invasión de viviendas.
Lee también El Salvador estudia liberar a 150 detenidos en guerra contra pandillas; ONG denuncian 30 mil inocentes encarcelados
La lucha de Bukele contra las pandillas redujo los homicidios a niveles históricos en el país centroamericano, pero grupos de derechos humanos critican la medida al denunciar abusos por parte de las fuerzas de seguridad.
¿Miedo? 6 de cada 10 personas en El Salvador temen criticar a Nayib Bukele; tienen pavor de terminar en la cárcel, revela encuesta
ss
Más Información
Noticias según tus intereses
ViveUSA
[Publicidad]