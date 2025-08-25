Maluma aseguró el fin de semana, durante un concierto en San Salvador, que su país, Colombia, tiene "mucho que «aprender" de El Salvador.

"Me alegra muchísimo la situación que está pasando el país. Felicidades, desde que llegué la energía del lugar se siente bonita, se siente increíble, las calles son limpias, las personas son amorosas y cariñosas" dijo, según videos publicados en X.

Como parte de su gira gira +Pretty +Dirty World Tour, el colombiano se presentó en Estadio Nacional Jorge ‘Mágico’ González, en la capital salvadoreña.

Lee también Maluma regaña a fan por llevar a un bebé a su concierto: “¿Qué está haciendo aquí?"

Maluma añadió que "como colombiano les tengo que decir que tenemos muchísimo que aprender al país hermano, El Salvador".

El Salvador se encuentra desde hace más de tres años bajo un régimen de excepción (que suspende garantías constitucionales) para combatir a las pandillas y al que el Gobierno del presidente, Nayib Bukele, atribuye la baja de homicidios en el país.

Aunque esta medida, implementada por el Gobierno y que se ha convertido en la única contra las maras, cuenta con la aceptación de buena parte de la población salvadoreña y por los gobiernos de algunos países, también se le señala de violentar derechos, según organizaciones internacionales como Amnistía Internacional o Human Rights Watch.

Lee también Cazzu reacciona al regaño que Maluma le hizo a una madre por llevar un bebé a su concierto