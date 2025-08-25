Más Información

Actrices de teatro, bajo la mirada y la violencia estética hasta las políticas de la mirada

Actrices de teatro, bajo la mirada y la violencia estética hasta las políticas de la mirada

“Desde niño vivo en medio de la traducción”: Aurelio Asiain

“Desde niño vivo en medio de la traducción”: Aurelio Asiain

Denuncian actividad que denigra a la comunidad mazahua en la Fiesta de las Culturas Indígenas, Pueblos y Barrios Originarios de la CDMX

Denuncian actividad que denigra a la comunidad mazahua en la Fiesta de las Culturas Indígenas, Pueblos y Barrios Originarios de la CDMX

"Artist Against the Bomb", el esfuerzo global de un artista mexicano, en pro de la abolición nuclear

"Artist Against the Bomb", el esfuerzo global de un artista mexicano, en pro de la abolición nuclear

Las nominaciones de "La Casa de Los Famosos" y el descarrilamiento del Tren Maya en los memes de la semana

Las nominaciones de "La Casa de Los Famosos" y el descarrilamiento del Tren Maya en los memes de la semana

"No puedo ignorar la destrucción": entrevista con Carla Rippey

"No puedo ignorar la destrucción": entrevista con Carla Rippey

aseguró el fin de semana, durante un concierto en San Salvador, que su país, Colombia, tiene "mucho que «aprender" de El Salvador.

"Me alegra muchísimo la situación que está pasando el país. Felicidades, desde que llegué la energía del lugar se siente bonita, se siente increíble, las calles son limpias, las personas son amorosas y cariñosas" dijo, según videos publicados en X.

Como parte de su gira gira +Pretty +Dirty World Tour, el colombiano se presentó en Estadio Nacional Jorge ‘Mágico’ González, en la capital salvadoreña.

Lee también

Maluma añadió que "como colombiano les tengo que decir que tenemos muchísimo que aprender al país hermano, El Salvador".

El Salvador se encuentra desde hace más de tres años bajo un régimen de excepción (que suspende garantías constitucionales) para combatir a las pandillas y al que el Gobierno del presidente, Nayib Bukele, atribuye la baja de homicidios en el país.

Aunque esta medida, implementada por el Gobierno y que se ha convertido en la única contra las maras, cuenta con la aceptación de buena parte de la población salvadoreña y por los gobiernos de algunos países, también se le señala de violentar derechos, según organizaciones internacionales como Amnistía Internacional o Human Rights Watch.

Lee también

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Tom Cruise busca ser papá antes de cumplir 64 años con Ana de Armas, de 37: “les urge formar una familia”. Foto: IG Ana de Armas / AP

Tom Cruise busca ser papá antes de cumplir 64 años con Ana de Armas, de 37: “les urge formar una familia”, aseguran

Reencuentro inesperado: William y Harry volverán a verse tras años peleados. ¿Dónde, cuándo y por qué? Foto: (AP Photo/Martin Meissner, File)

Reencuentro inesperado: William y Harry volverán a verse tras años peleados. ¿Dónde, cuándo y por qué?

Katy Perry vive un curioso momento con fan mexicano: "Perdón por Venga La Alegría" Foto: AP

Fan mexicano pide perdón a Katy Perry por ‘Venga La Alegría’ y su respuesta sorprende. VIRAL

Millie Bobby Brown, de 21 años, y Jake Bongiovi, de 23, anuncian que se convirtieron en padres. Foto: AP

Millie Bobby Brown, de 21 años, y Jake Bongiovi, de 23, anuncian que se convirtieron en padres

Georgina Rodríguez impone tendencia con vestido ‘bodycon’ y millonaria joyería. Foto: EFE

Georgina Rodríguez modela ropa deportiva en el mar y deslumbra en Instagram