Más Información

Orgasmo femenino en el centro de la literatura; colectivo presenta antología para derribar prejuicios

Orgasmo femenino en el centro de la literatura; colectivo presenta antología para derribar prejuicios

“Seguiré para repatriar el Penacho de Moctezuma”: Xokonoschtletl Gómora

“Seguiré para repatriar el Penacho de Moctezuma”: Xokonoschtletl Gómora

Dos miradas de Hernán Bravo Varela a la muerte de su padre

Dos miradas de Hernán Bravo Varela a la muerte de su padre

Sin respuesta, dudas sobre la operación de la política cultural internacional

Sin respuesta, dudas sobre la operación de la política cultural internacional

Dos miradas de Hernán Bravo Varela a la muerte de su padre

Dos miradas de Hernán Bravo Varela a la muerte de su padre

Marx Arriaga califica de "batalla cultural" la mención del expresidente del INE en los Libros de Texto Gratuitos

Marx Arriaga califica de "batalla cultural" la mención del expresidente del INE en los Libros de Texto Gratuitos

Cazzu está en México y ha se ha mostrado abierta con los cuestionamientos de la prensa sobre su vida privada y también sobre que llevó a su bebé a uno de sus conciertos que recientemente ofreció en el Palacio de los Deportes.

La cantante argentina, que presenta su libro "Perreo. Una revolución" y que alista varios conciertos en México, no juzgó a la mujer que decidió llevar a su hijo a uno de los shows del reggaetonero colombiano, pues dijo, no sabemos las razones por las que lo hizo o si incluso no tuvo con quien dejar al menor.

"Él (Maluma) está teniendo una experiencia de ser padre, quizás está muy feliz, está muy contento dentro de sus privilegios de la educación y de ser quien es y de tener a una madre que lo puede cuidar para la profesión, obviado a que el mundo está lleno de matices, cultura y educación, quién es uno para juzgar a una madre que lleva a su niño a su concierto quizá pensando que eso será como una conexión, no sé", expresó durante la conferencia de que prensa que ofreció para hablar sobre su libro.

Cazzu agregó que el que mujeres lleven a sus hijo a los conciertos es algo muy común, en sus conciertos, agregó, ocurría muy seguido, aunque ella prefiere que los niños estén en la parte de atrás, ya que en sus shows suelen haber mucho movimiento y empujones.

Lee también:

A su llegada a México, la trapera argentina dejó entrever que su expareja y padre de su hija, Christian Nodal, no visita ni convive con la pequeña Inti, y que aunque ella, no es algo que busque cambiar legalmente, pues por fortuna, dijo, ella trabaja y puede solventar los gastos de su hija.

*Con información de Janet Mérida.

rad

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

“No, no Abelito”: el momento incómodo que generó críticas en La Casa de los Famosos 3. Foto: Captura de pantalla / Tiktok Abelito oficial

“No, no Abelito”: el momento incómodo que generó críticas en La Casa de los Famosos 3

El momento insólito en el concierto de Jennifer López que dejó a todos boquiabiertosFoto: AP

El momento insólito en el concierto de Jennifer López que dejó a todos boquiabiertos

Kim Kardashian. Foto: AFP

Kim Kardashian celebra a Kylie Jenner con revelador top de ‘hilos’ y cuero

¿Habrá batalla legal? Cazzu responde si pedirá más pensión a Christian Nodal para su hija. Foto: The Grosby Group

¿Habrá batalla legal? Cazzu responde si pedirá más pensión a Christian Nodal para su hija

Facundo provoca fuerte caída a Aldo de Nigris y exigen su salida de La Casa de los Famosos. VIDEO. Foto: Tomada de X @MeySanFun

Facundo provoca fuerte caída a Aldo de Nigris y exigen su salida de La Casa de los Famosos. VIDEO