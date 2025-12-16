Integrantes de la Fuerza Especial de la Guardia Nacional (GN) realizaron un ejercicio de seguridad pública enfocado para adiestrar al personal en una misión específica, en este caso fue el rescate de rehenes en situación de riesgo.

En el campo militar estratégico conjunto 37-D en Santa Lucía Estado de México, el coronel de la GN Manuel Cabrera Hernández señaló que en la vida real se recibe un reporte del 088 donde se reportan delitos y emergencias se distribuye al personal que está más cercano, evalúa la situación y determina lo que tiene que hacer.

“En este caso, fue la liberación de una persona privada de su libertad… Estos ejercicios lo realizamos una vez por semana, también tenemos práctica de tiro, conducción de vehículos, medicina táctica, escolta, incluso prácticas de paracaidismo”, refiere el coronel Cabrera.

Indicó que la fuerza especial se encuentra integrada por 497 elementos de estas 37 mujeres.

Elementos de la Fuerza Especial de la GN realizan ejercicio de seguridad pública en Santa Lucía. Foto: Diego Simón/EL UNIVERSAL

En tanto el general brigadier paracaidista de Estado Mayor, Román Jacinto González, comandante de la Brigada de los Paracaidistas, detalló que la característica principal de esta unidad es permitir el arribo a las áreas de conflicto en forma rápida y oportuna, empleando aeronaves de la Fuerza Aérea, mediante un paracaídas de cinta estática.

“La cual nos permite auxiliar a la población civil en caso de desastre y en el acotamiento de las bandas delincuenciales… Está unidad tiene una tradición de muchos años fue creada el 1 de agosto de 1946 para el próximo año cumplimos 80 años.

“Quienes quieran causar alta son bienvenidos y que vivan la experiencia de estar en esta brigada de paracaidistas”, aseveró.

El general brigadier resaltó que el curso de combatiente paracaidista tiene una duración de ocho semanas y son actividades que se realizan como combatiente paracaidista.

Externó que efectúan adiestramiento de operaciones urbanas en pequeñas unidades, por ejemplo, en áreas rurales y posteriormente se entra a un entrenamiento para poder saltar de un paracaídas llevando actividades dentro de la aeronave y a la salida, en el vuelo de la copa y aterrizaje.

“Eso es todo lo que se busca para que podamos tener la seguridad de que el soldado paracaidista pueda llegar sin ningún accidente como una fractura”, remarcó el general brigadier.

Subrayó que esta unidad cuenta con dos mil 400 efectivos y actualmente tienen 119 mujeres, de las cuales la mayoría son fusileras paracaidistas y el resto son mujeres que tienen distintas actividades de especialidad como transmisiones, sanidad e intendencia.

El general indicó que efectúan un entrenamiento relacionado con la salida de las aeronaves empleando la Torre de Salto.

También hacen un entrenamiento de reacción a una emboscada en vehículos en el área de obstáculos, además practican la forma en que se debe de cubrir o librar un espacio de una calle en forma de T, en forma de L, en forma de X, entre otras actividades.

Remarcó que emplean el túnel del viento para el personal que realiza el curso básico militar, el paracaidismo de caída libre militar.

“El túnel del viento, es una infraestructura tecnológica y fue un gran esfuerzo del alto mando para poder darnos esta herramienta, que permite al personal de esta brigada poder adquirir la habilidad de la caída libre militar y realizar operaciones tácticas mediante el empleo de este tipo de paracaídas.

“Lo cual permite llegar en forma sigilosa a las áreas de conflicto”, puntualizó.

