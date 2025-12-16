El gobierno de México dijo que analizará los razonamientos, luego de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) notificó la sentencia del caso de Ernestina Ascencio Rosario, indígena de la sierra de Zongolica de Veracruz.

Indicó que durante la audiencia del caso, el gobierno de México aceptó su responsabilidad por la vulneración de los derechos humanos a la vida y la salud de Ascencio, derivado de la ausencia de servicios médicos oportunos y adecuados.

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y la Secretaría de Gobernación (Segob) mencionaron que la posición del Estado mexicano es "siempre ser solidarios con las víctimas para conocer la verdad, garantizar justicia y la reparación del daño, así como la no repetición".

Lee también Embajador Johnson llama a trabajar contra lavado de dinero; celebra sentencia al operador finaciero Alain Bibliowicz Mitrani

"Se analizarán con todo detenimiento los razonamientos y elementos de convicción contenidos en la sentencia y actuar como corresponda, siempre con perspectiva de género y enfoque interseccional", indicaron las dependencias.

El Estado mexicano reafirmó su compromiso contra la violencia hacia las mujeres y por la protección de los derechos de los pueblos indígenas.

Lee también ¿Qué acordaron México y EU en la segunda reunión de Seguridad?; armas, huachicol y extradiciones los temas claves

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

em/bmc