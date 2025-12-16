Más Información

El dijo que analizará los razonamientos, luego de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) notificó la sentencia del caso de Ernestina Ascencio Rosario, indígena de la sierra de Zongolica de Veracruz.

Indicó que durante la audiencia del caso, el gobierno de México aceptó su responsabilidad por la vulneración de los derechos humanos a la vida y la salud de Ascencio, derivado de la ausencia de servicios médicos oportunos y adecuados.

La Secretaría de Relaciones Exteriores () y la Secretaría de Gobernación (Segob) mencionaron que la posición del Estado mexicano es "siempre ser solidarios con las víctimas para conocer la verdad, garantizar justicia y la reparación del daño, así como la no repetición".

"Se analizarán con todo detenimiento los razonamientos y elementos de convicción contenidos en la sentencia y actuar como corresponda, siempre con perspectiva de género y enfoque interseccional", indicaron las dependencias.

El Estado mexicano reafirmó su compromiso contra la violencia hacia las mujeres y por la protección de los derechos de los pueblos indígenas.

