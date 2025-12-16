Más Información

Dan 14 años de cárcel a "El Patrón", autor intelectual del atentado contra Ciro Gómez Leyva; asegura recibió órdenes del CJNG

Dan 14 años de cárcel a "El Patrón", autor intelectual del atentado contra Ciro Gómez Leyva; asegura recibió órdenes del CJNG

EU y México alinean estrategias de seguridad; impulsan intercambio de datos para frenar huachicol y drones fronterizos

EU y México alinean estrategias de seguridad; impulsan intercambio de datos para frenar huachicol y drones fronterizos

Corte Interamericana de Derechos Humanos condena al Estado mexicano, en el caso de Ernestina Ascencio

Corte Interamericana de Derechos Humanos condena al Estado mexicano, en el caso de Ernestina Ascencio

Secretario de OEA pide a Estados miembros no interferir en las elecciones de otros países tras casos de Honduras y Chile

Secretario de OEA pide a Estados miembros no interferir en las elecciones de otros países tras casos de Honduras y Chile

Anuncia Brugada actividades navideñas; habrá concierto de música electrónica para recibir al 2026

Anuncia Brugada actividades navideñas; habrá concierto de música electrónica para recibir al 2026

Alex Tonatiuh Márquez Hernández deja el cargo de director de la ANAM, revela Sheinbaum; es una decisión interna, dice

Alex Tonatiuh Márquez Hernández deja el cargo de director de la ANAM, revela Sheinbaum; es una decisión interna, dice

, embajador de Estados Unidos en México, urgió a nuestro país a trabajar contra el lavado de dinero, tras la detención de Alain Bibliowicz Mitrani, residente de Miami y ciudadano de Francia y Colombia.

"Desarticular las redes de los narcoterroristas y de quienes colaboran con ellos es una prioridad. Cortar sus recursos financieros es esencial", dijo el embajador Johnson.

"Que esta persona haya lavado más de 300 millones de dólares para los cárteles reafirma la urgencia de trabajar juntos contra quienes amenazan a nuestras comunidades con drogas y violencia", añadió.

Lee también

Alain Bibliowicz Mitrani fue declarado culpable recientemente por cinco cargos de una acusación por conspiración para lavado de dinero, conspiración para fraude bancario, conspiración para operar un negocio de transferencia de dinero sin licencia y operación de un negocio de transferencia de dinero sin licencia, relacionado con el lavado de dinero proveniente del narcotráfico a través de instituciones financieras en Estados Unidos.

Autoridades estadounidenses indicaron que el acusado fue el líder de un plan para lavar más de 300 millones de dólares, incluyendo a personas afiliadas a cárteles y otras organizaciones criminales transnacionales dedicadas al narcotráfico, incluido el Cártel de Sinaloa.

De acuerdo con el veredicto, "el acusado y sus cómplices convirtieron ganancias ilícitas en criptomonedas provenientes de cárteles de la droga en Colombia y México en dinero sucio mediante una serie de cuentas bancarias y complejas transacciones financieras, tanto en el país como en el extranjero".

Lee también

Luego, añade, devolvió este dinero sucio a los , impulsando sus negocios criminales y enriqueciéndose con las elevadas comisiones que cobraba por su lavado.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

em/bmc

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]