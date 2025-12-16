Ronald Johnson, embajador de Estados Unidos en México, urgió a nuestro país a trabajar contra el lavado de dinero, tras la detención de Alain Bibliowicz Mitrani, residente de Miami y ciudadano de Francia y Colombia.

"Desarticular las redes de los narcoterroristas y de quienes colaboran con ellos es una prioridad. Cortar sus recursos financieros es esencial", dijo el embajador Johnson.

"Que esta persona haya lavado más de 300 millones de dólares para los cárteles reafirma la urgencia de trabajar juntos contra quienes amenazan a nuestras comunidades con drogas y violencia", añadió.

Lee también Presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado descarta riesgos con T-MEC; "procesos se cumplieron a tiempo", dice

Alain Bibliowicz Mitrani fue declarado culpable recientemente por cinco cargos de una acusación por conspiración para lavado de dinero, conspiración para fraude bancario, conspiración para operar un negocio de transferencia de dinero sin licencia y operación de un negocio de transferencia de dinero sin licencia, relacionado con el lavado de dinero proveniente del narcotráfico a través de instituciones financieras en Estados Unidos.

Autoridades estadounidenses indicaron que el acusado fue el líder de un plan para lavar más de 300 millones de dólares, incluyendo a personas afiliadas a cárteles y otras organizaciones criminales transnacionales dedicadas al narcotráfico, incluido el Cártel de Sinaloa.

De acuerdo con el veredicto, "el acusado y sus cómplices convirtieron ganancias ilícitas en criptomonedas provenientes de cárteles de la droga en Colombia y México en dinero sucio mediante una serie de cuentas bancarias y complejas transacciones financieras, tanto en el país como en el extranjero".

Lee también Suplente de Fabio Beltrones no se integró a Morena, aclara Laura Itzel; se mantiene como legislador independiente

Luego, añade, devolvió este dinero sucio a los narcotraficantes, impulsando sus negocios criminales y enriqueciéndose con las elevadas comisiones que cobraba por su lavado.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

em/bmc