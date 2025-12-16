Elementos de la Guardia Nacional División Carreteras aseguraron un autotanque con una capacidad aproximada de 20 mil litros de combustible, durante un operativo realizado sobre la carretera Monterrey–Saltillo, a la altura del sector conocido como El Caracol, en Ojo Caliente.

Durante la inspección de la unidad, el conductor identificado como Jesús “N” no pudo comprobar la procedencia legal del combustible que transportaba, por lo que tanto el vehículo como el operador fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR) delegación Saltillo, para las investigaciones correspondientes.

El aseguramiento se llevó a cabo bajo la supervisión del teniente Mejía, jefe de Estación Saltillo de la División Carreteras, como parte de los operativos permanentes de vigilancia en vías federales y combate al transporte ilegal de hidrocarburos.

Será la FGR la autoridad encargada de determinar la situación legal del conductor, así como el destino del combustible asegurado, conforme a lo establecido en la ley.

