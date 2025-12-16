El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) informó ayer que hallazgos de diversos fósiles milenarios en Acatzingo, Puebla, serán resguardados, con miras a que el siguiente año se trabaje en su limpieza y estabilización.

Esta información llega luego de que el responsable del área de Paleontología del Centro INAH Puebla, Iván Alarcón Durán, denunciara en medios de comunicación que otros hallazgos recientes de fósiles de millones de años de antigüedad en las zonas de Tehuacán, Puebla, fueron dejados de lado por el Instituto, ya que se decidió suspender su investigación por falta de recursos y condiciones de seguridad.

El pasado 4 de diciembre, el propio INAH emitió un boletín donde informó sobre los hallazgos de los fósiles encontrados en Tehuacán, y resaltó su valor paleontológico. Asimismo, detalló que las huellas pudieron pertenecer a dinosaurios herbívoros, carnívoros y, posiblemente, voladores, que datan de hace 120 millones de años.

Sin embargo, Alarcón Durán declaró que el INAH le pidió a los pobladores de Tehuacán realizar ellos mismos un registro fotográfico de los fósiles, ya que el Instituto no lo haría por falta de recursos.

EL UNIVERSAL consultó al área de comunicación del INAH una postura oficial sobre las declaraciones de Alarcón Durán, contestaron que no se continuó con las investigaciones en Tehuacán porque la temporada de investigación de campo se terminó. Agregaron que el siguiente año se reiniciarán las investigaciones de esos hallazgos.

Sobre Acatzingo, informó en su boletín que son restos de un gliptodonte, un lobo terrible, un perezoso terrestre y un caballo. La información compartida por el Instituto tiene declaraciones del propio Alarcón Durán.