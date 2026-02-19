Más Información

No se apaga la controversia en la SEP; Marx Arriaga llama “mentiroso” a Mario Delgado tras acusaciones sobre libros de texto

Cravioto descarta conflicto de interés con Fundación Haghenbeck; dice haber pagado 20 mil pesos mensuales de renta por departamento

Militares que golpean a joven en Peribán, Michoacán, ya están bajo custodia; serán sancionados

Mueren alumna del Colegio de Bachilleres 2 y chofer de transporte público tras ataque en Acapulco; otra menor resulta herida

Muere Eric Dane a los 53 años; el inolvidable Mark Sloan de Grey’s Anatomy

Elba Esther debe pagar 19 mdp en ISR; Corte rechaza revisar amparo a su favor por adeudo fiscal

Senado alista debate sobre "pensiones doradas"; van por acuerdo para toparlas en 70 mil pesos mensuales

Sergio Mayer asegura que su participación en LCFLD es para mandar un mensaje a EU

Estos son los nuevos lineamientos que deben cumplir Ticketmaster y boleteras en conciertos masivos; DOF publica obligaciones

General Motors libra adeudo fiscal de 2 mil 599 mdp; Corte avala amparo contra el SAT

Secretaría de Marina realiza operativo terrestre y aéreo en la sierra de Badiraguato y Mocorito, Sinaloa; reportan disparos y persecuciones

Fuerzas federales y estatales capturan a líder de "Los Marros" por masacre en Salamanca, Guanajuato; suman 6 detenidos por el caso

El Poder Judicial de citó este jueves al nuevo presidente interino, José María Balcázar, a juicio oral por el presunto delito de apropiación ilícita, reportan medios peruanos.

Balcázar, de 83 años y quien no ha cumplido ni 24 horas en el cargo, fue citado a comparecer el 16 de junio, a las 10:00 horas locales, según una notificación emitida por el Segundo Juzgado Unipersonal de Chiclayo, reveló el medio Expreso.

El actual presidente, que sustituye al destituido , fue decano del Colegio de Abogados de Lambayeque entre 2019 y 2022.

Sin embargo, de acuerdo con las investigaciones, no rindió cuentas claras sobre el manejo de fondos institucionales recaudados durante su gestión. Eso motivó la apertura del proceso judicial.

De hecho, en 2022 fue expulsado del Colegio de Abogados por faltas de orden ético, civil y penal vinculadas a su gestión. La decisión fue confirmada en 2024. Más recientemente, se presentó en su contra una denuncia constitucional por presunta corrupción en un caso vinculado a la exfiscal Patricia Benavides, según el Ministerio Público.

El juzgado de Chiclayo fijó además dos fechas adicionales para la continuación del juicio: el 23 y el 30 de junio, ambas a las 9:00 a. m.

La comparecencia es obligatoria. En caso de que Balcázar no asista, se le puede declarar reo contumaz y emitir orden de captura a nivel nacional, señala Expreso.

La citación tendrá lugar pasadas las elecciones presidenciales del 12 de abril, pero antes de que Balcázar entregue el mando al ganador de los comicios, el 28 de julio.

