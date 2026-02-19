El Poder Judicial de Perú citó este jueves al nuevo presidente interino, José María Balcázar, a juicio oral por el presunto delito de apropiación ilícita, reportan medios peruanos.

Balcázar, de 83 años y quien no ha cumplido ni 24 horas en el cargo, fue citado a comparecer el 16 de junio, a las 10:00 horas locales, según una notificación emitida por el Segundo Juzgado Unipersonal de Chiclayo, reveló el medio Expreso.

El actual presidente, que sustituye al destituido José Jerí, fue decano del Colegio de Abogados de Lambayeque entre 2019 y 2022.

Lee también Perú y Bolivia confirman asistencia a cumbre de Trump en Miami; EU busca frenar influencia de China en Latinoamérica

Sin embargo, de acuerdo con las investigaciones, no rindió cuentas claras sobre el manejo de fondos institucionales recaudados durante su gestión. Eso motivó la apertura del proceso judicial.

De hecho, en 2022 fue expulsado del Colegio de Abogados por faltas de orden ético, civil y penal vinculadas a su gestión. La decisión fue confirmada en 2024. Más recientemente, se presentó en su contra una denuncia constitucional por presunta corrupción en un caso vinculado a la exfiscal Patricia Benavides, según el Ministerio Público.

El juzgado de Chiclayo fijó además dos fechas adicionales para la continuación del juicio: el 23 y el 30 de junio, ambas a las 9:00 a. m.

Lee también Nuevo presidente interino de Perú, José María Balcázar, se declara independiente; "no tengo ningún partido político", dice

La comparecencia es obligatoria. En caso de que Balcázar no asista, se le puede declarar reo contumaz y emitir orden de captura a nivel nacional, señala Expreso.

La citación tendrá lugar pasadas las elecciones presidenciales del 12 de abril, pero antes de que Balcázar entregue el mando al ganador de los comicios, el 28 de julio.