La industria azucarera mexicana atraviesa por dificultades por el contrabando técnico y bronco, por la sustitución de azúcar por fructosa y otros edulcorantes, así como por menores exportaciones a Estados Unidos (EU).

Ante ello, esta semana funcionarios mexicanos visitan a sus contrapartes de la Unión Americana con la finalidad de negociar un aumento de los cupos de exportación de azúcar mexicana que autoriza el Departamento de Agricultura de EU, mismos que se han reducido a mínimos históricos.

“Las cuotas del azúcar han pasado de 800 mil a 200 mil toneladas”, dijo el presidente del Consejo Nacional Agropecuario (CNA), Jorge Esteve Recolons.

Añadió que, frente a esa situación, el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Julio Berdegué, se dirigió a Washington D.C. para atender la problemática de esta industria mexicana.

Berdegué lleva el mandato del gobierno federal de atender el problema azucarero con el gobierno estadounidense. En la visita también participa el subsecretario de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía, Luis Rosendo Gutiérrez.

Para el ciclo de octubre de 2025 a septiembre de 2026 el máximo monto de azúcar mexicana que puede exportarse al mercado estadounidense es de 199 mil 251 toneladas métricas, menor a las 450 mil toneladas del ciclo 2024-2025, y muy lejos de un millón 169 mil toneladas del ciclo 2021-2022, de acuerdo con el Diario Oficial de la Federación y estadísticas oficiales de EU.

Desde hace unos meses, la presidenta Claudia Sheinbaum mantiene reuniones periódicas con cañeros y azucareros para platicar sobre el problema. El encuentro más reciente se llevó a cabo el pasado 31 de marzo.

En tanto, hace unas semanas, en el Foro Anual de Perspectivas Agrícolas del Departamento de Agricultura estadounidense, la presidenta de la Cámara de la Industria Azucarera y Alcoholera, Claudia Fernández, dijo que hay un “insostenible desbalance comercial con EU, que se ha incrementado en los últimos años por crecientes exportaciones de alta fructosa y azúcar de remolacha de EU y una menor cuota de exportación para México”.

Lo anterior debido a que hay 81% de reducción de la cuota de exportación de azúcar mexicana a EU respecto al volumen de hace cuatro ciclos. En tanto, los envíos de jarabe de alta fructosa y azúcar de remolacha de EU a México aumentaron 35% en el mismo lapso.

También se enfrenta el problema del contrabando bronco y técnico.

La aduana de Guatemala reportó exportaciones a México por 40 mil toneladas y la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) registró solo la entrada de 8 mil toneladas, lo que hace una diferencia de 32 mil toneladas que no se declararon, señaló el Grupo Consultor de Mercados Agrícolas (GCMA).

Además, productores del sector azucarero denuncian que hay tres ingenios en Puebla, Veracruz y Oaxaca que producen de manera clandestina, es decir, sin cumplir con la normatividad laboral, ambiental ni fiscal, con una capacidad instalada de 120 mil toneladas anuales.

De acuerdo con el gremio, esos ilícitos generan pérdidas directas por 9 mil millones de pesos. A la par, los precios están deprimidos en las centrales de abasto.

En el primer bimestre de 2026 el azúcar se ubicó en octavo lugar entre los productos del campo más exportados por México, con un valor de 339 millones de dólares, 13.7% menos que en el mismo periodo del año anterior, indicó GCMA.

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