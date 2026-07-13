Unas horas después de que el Comité de Defensa de la Casa del Poeta Ramón López Velarde denunciara silencio y vacío de información como una “táctica dilatoria” de la secretaria de Cultura, Ana Francis Mor, basada en el "menosprecio institucional y destinada a desactivar la protesta", la dependencia publicó la respuesta a las exigencias de la comunidad cultural y apunta que buscan "la consolidación administrativa del Recinto como un Centro Generador" de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México.

En un comunicado de cuatro cuartillas con firma de la titular de la dependencia capitalina, señalan que registrarlo como Centro Generador se constituirá en una herramienta para fortalecer la sostenibilidad del recinto y reinvertir sus propios recursos en beneficio de su programación, conservación y desarrollo cultural, "nunca un mecanismo para alterar su vocación ni su carácter público."

Agregan: "Nuestro propósito es consolidarla como un espacio de vida cultural, capaz de fortalecer la presencia social de la poesía en la vida pública, de producir creación literaria, formación de nuevos públicos, difusión editorial preservación de su acervo documental y museístico, y de ser un puente para la vinculación con universidades, editoriales, colectivos y proyectos culturales de la Ciudad."

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Para esa "nueva etapa para la Casa del Poeta", aseguran que en los próximos días se convocará a los representantes de los grupos y Colectivos organizados que han participado en el diálogo a la primera mesa de Trabajo, para continuar construyendo la programación y actividades de la Casa del Poeta, "mismas que mantendrán un carácter incluyente, plural, intergeneracional y vinculado tanto a las manifestaciones tradicionales como a las expresiones contemporáneas de la poesía."

Aseguran que con el registro tendrán reglas para la autorización, control y manejo de ingresos de aplicación automática para el ejercicio fiscal 2026. Mientras dicho procedimiento administrativo no concluya, "la Secretaría no puede celebrar licitación, concesión, contrato o cualquier otro instrumento jurídico relacionado con la operación comercial de cualquier espacio de la Casa del Poeta, incluyendo el Café-Bar denominado "Las Hormigas".

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En cuanto a la programación señalan que el mecanismo será mediante consulta con la comunidad literaria para construir procedimientos transparentes, abiertos e incluyentes que garanticen la participación de todas las voces, generaciones, corrientes estéticas, editoriales y formas contemporáneas de creación poética.

"La intención de la Secretaría no es sustituir la identidad literaria de la Casa, sino fortalecerla y ampliar sus posibilidades de colaboración con universidades, bibliotecas, editoriales independientes, espacios culturales, proyectos comunitarios y nuevas generaciones de personas creadoras, preservando siempre la poesía como eje articulador".

Sobre la dirección de la Casa del Poeta apuntan que será una persona con la trayectoria, sensibilidad y capacidades profesionales acordes con su relevancia cultural y agregan que sobre los espacios y áreas continúan en proceso de revisión, y que "no existe ninguna intención de retirar la Galería Fotográfica de Escritores" realizada por Rogelio Cuéllar que forma parte del patrimonio cultural de la Casa del Poeta.

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