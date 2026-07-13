Tabasco. - Luego de 4 meses de búsqueda, las fuerzas estatales de seguridad lograron la recaptura de Fermín "N" acusado de homicidio y por quien la Fiscalía General del Estado (FGE) ofrecía una recompensa de 500 mil pesos.

A través de un comunicado se informó que el Gabinete de Seguridad de Tabasco tras varios meses de haberse fugado del Centro de Reinserción Social del Estado (Creset) elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), en coordinación con autoridades de los tres órdenes de gobierno, lograron la detención de Fermín “N”, quien es considerado probable responsable de la comisión del delito de homicidio calificado.

Lee también Jornada de violencia en Culiacán deja cuatro asesinatos; una mujer entre las víctimas

"La persona contaba con una ficha de búsqueda y previamente la FGE había emitido un acuerdo de recompensa para obtener información que permitiera su localización.

El detenido fue puesto a disposición de la autoridad competente, que determinará su situación jurídica conforme a derecho, con estricto respeto al debido proceso.

Fermín "N" se había escapado del Creset durante un día de visitas.

[Publicidad]

dmrr/rmlgv