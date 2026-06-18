Cada 18 de junio se celebra el Día Internacional del Sushi, uno de los platillos más emblemáticos de la gastronomía japonesa, reconocido por su combinación de arroz, alga y proteína como salmón, atún o camarón.

Si eres amante de esta preparación, te compartimos 5 lugares que sobresalen por su sabor y calidad, y que seguramente te harán regresar.

¿Dónde comer sushi en CDMX?

Gekko Sushi & Ramen

En este restaurante encontrarás opciones clásicas como el rollo de sushi California de 10 piezas, disponible con distintas proteínas, entre ellas camarón, salmón, anguila, cangrejo y versión vegetariana.

El precio varía según la elección; por ejemplo, el California de Tampico tiene un costo de $100.00, de acuerdo con las imágenes del menú publicadas por el establecimiento hace un mes.

Otra de sus opciones es el Kiuri, un rollo sin alga nori que está envuelto en una fina lámina de pepino, y está disponible con las mismas proteínas, excepto Tampico. En este caso, la versión de camarón cuesta $100.00.

Para quienes prefieren el aguacate, también cuentan con una variante cubierta con esta fruta y con toques de ajonjolí, disponible con las mismas proteínas del menú.

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Horario: lunes a sábado de 1:00 h a 22:00 h; los domingos cierra a las 20:00 h.

Ubicación: Av. Emiliano Carranza 174, esquina con Oriente 158 y Eje 1 Norte, colonia Moctezuma 2da Sección, alcaldía Venustiano Carranza, C.P. 15530, Ciudad de México.

La base del sushi es el arroz. Foto: Instagram @gekko.mx

Sushi Kani

Este establecimiento ofrece una amplia variedad de rollos empanizados de ingredientes como plátano, coco, queso y pechuga de pollo.

Para quienes buscan sabores diferentes, una de las opciones es el rollo de sushi Rockefeller, relleno de ostión, queso manchego, aguacate y salsa Tampico; de acuerdo con el menú publicado por el restaurante hace dos meses, este tiene un costo de $105.00.

Si prefieres rollos sin empanizar, también los podrás encontrar cubiertos con ingredientes como salmón, anguila, atún, aguacate, cangrejo y queso.

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Y para los que les gusta del sushi tradicional pueden elegir entre diversas preparaciones envueltas en alga y rellenas con distintas proteínas; un ejemplo es el Kappa, elaborado con pepino y ajonjolí en el centro, cuyo precio es de $70.00.

Horario: lunes a domingo, de 12:00 h a 21:00 h.

Ubicación: Eje Vial 4 Sur Prolongación Plutarco Elías Calles No. 1510, colonia Dr. Alfonso Ortiz Tirado, alcaldía Iztapalapa, C.P. 09020, Ciudad de México.

El sushi se come tradicionalmente con palillos de madera o de metal. Foto: Sushi Kani

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Sushi Maky

Además del tradicional sushi de salmón, camarón o anguila, el menú incluye preparaciones más innovadoras, como los rollos con cubierta de cebolla caramelizada, rellenos de camarón empanizado.

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También ofrece combinaciones de proteínas en la parte exterior, como atún y salmón, así como versiones empanizadas para quienes prefieren una textura más crujiente.

Si buscas una combinación de sabores diferente, el Mix Maky puede ser una buena opción, ya que este rollo está cubierto de mango y aguacate, mientras que en su interior lleva camarón empanizado, y se sirve con salsa chipotle y salsa dulce; este tiene un costo de $142.00, precio al público en su página web.

Horario: lunes a miércoles, de 13:00 h a 21:00 h; jueves a sábado cierra a las 22:00 h., y los domingos termina el servicio a las 20:00 h.

Ubicación: Lic. Castillo Ledón 257, colonia Manzanastitla, delegación Cuajimalpa de Morelos, C.P. 05000, Ciudad de México.

El sushi puede ir acompañado de salsa soja. Foto: Sushi Maky

Kinjo

Este lugar ofrece rollos de sushi con rellenos de aguacate, zanahoria y queso crema, además de coberturas llamativas, como la de poro frito con salsa de anguila, así como la de surimi con mayonesa spicy.

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Otra de sus opciones es la crispy de tempura en el relleno, acompañado de una cobertura de aguacate y tempura de verduras; de acuerdo con su menú, este rollo tiene un costo de $129.00 e incluye 10 piezas.

Horario: lunes a sábado, de 13:00 h a 21:30 h; domingo está cerrado.

Ubicación: Águila 14, colonia Bellavista, delegación Álvaro Obregón, C.P. 01140, Ciudad de México.

Elije uno o más rollos de sushi cuando visites cualquiera de estos lugares. Foto: Kinjo

Osoi Sushi

La creatividad también forma parte de la carta de este restaurante, que ofrece sushi con combinaciones difíciles de encontrar en otros lugares; entre ellas un rollo cubierto con salmón y servido con pasta yakusa picosa, así como otra opción que incorpora betabel frito en su exterior.

Y para quienes disfrutan de la combinación mar y tierra, el menú incluye un rollo elaborado con camarón, arrachera y aguacate, empanizado por fuera y cubierto con queso manchego gratinado, y se sirve con aderezo de chipotle y topping de surimi. La orden de 10 piezas tiene un costo de $160.00, de acuerdo con el menú.

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Horario: martes a domingo, de 12:00 h a 19:00 h; lunes está cerrado.

Ubicación: Agustín Lara 139, colonia Olivar del Conde 2da Sección, delegación Álvaro Obregón, C.P. 01408, Ciudad de México.

Además de sushi, puedes probar otras opciones de comida japonesa que ofrecen estos lugares. Foto: Osoi Sushi

Disfruta este día comiendo los mejores rollos de sushi en la Ciudad de México.

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