Al presentar una estrategia integral de atención y manejo del sargazo en Quintana Roo, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo señaló que tras recolectarlo, distintas empresas locales reciclan y convierten esta macroalga en tabiques, concreto, textiles, sandalias biodegradables y otras más producen biogás y fertilizantes.

Durante la conferencia matutina de este jueves 30 de julio, la mandataria federal destacó que la Secretaría de Marina (Semar) transporta el sargazo hacia los muelles, donde empresarios locales lo reciclan, por lo que el objetivo central de su gobierno y el de Mara Lezama, gobernadora del estado de Quintana Roo, es que las miles de toneladas de esta alga que llega a las costas del Caribe mexicano puedan ser reutilizadas.

En ese sentido, la gobernadora Mara Lezama indicó que se invirtió 14 millones de pesos para la instalación de una planta de biogás con ayuda de especialistas y empresarios jóvenes. Señaló que actualmente, el sargazo es el 94% de la materia prima necesaria para producir biofertilizantes, por lo que buscará que las autoridades competentes otorguen más certificaciones.

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Presidenta Claudia Sheinbaum durante “La Mañanera del Pueblo” desde Palacio Nacional (30/07/2026). Foto: Fernanda Rojas / EL UNIVERSAL

“Estos científicos dan certeza a todos estos posibles productos que hoy existen, además de gente súper innovadora entre sandalias, lápices de colores, la certificación de cómo se pueden convertir en este activo y hoy Cofepris ha avalado el biofertilizante y que estamos 100% seguros que se puede producir joyas. Y estamos en el proceso de que las autoridades, las y los científicos y la academia y a quien le competa dar la certificación, la otorgue para que se sigan convirtiendo en más empresas”, dijo.

Por otro lado, Félix Navarrete, presidente de CarbonWave, explicó que el reciclaje de sargazo puede producir cosméticos, textiles y bioplásticos, con el visto bueno de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris). Informó que dichos productos ya se están exportando a otros países.

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“El sargazo se ha visualizado como un ente maligno y eso ha limitado la perspectiva para su aprovechamiento. Hoy les puedo decir con claridad que el sargazo se puede refinar, estos elementos tóxicos, metales pesados, se pueden aislar y el sargazo tiene grandes bondades dentro de sí. Es un alga, es un organismo maravilloso”, detalló en Palacio Nacional.

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Trabajadores retiran sargazo de las playas del Caribe mexicano. Foto: Adriana Varillas / EL UNIVERSAL

La presidenta Claudia Sheinbaum también precisó que la recolección de sargazo en la entidad es una buena fuente de trabajo, pues cada hotel emplea hasta 70 personas para esta tarea. Además, expresó que México es líder en implementar estrategias para reciclar y disminuir el alga en los océanos, por lo que se llevará a cabo un encuentro con especialistas, hoteleros y autoridades.

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“Entonces, tiene muchas posibilidades de reciclaje. En particular, en esta empresa CarbonWave se produce fertilizante con ciertos nutrientes que ayudan al desarrollo agrícola. Entonces tiene muchas posibilidades, lo importante es la captura en el mar para su reciclaje y cuando llega a la playa tener un manejo especial para que no tenga ningún problema de contaminación”, precisó.

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