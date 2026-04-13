Más Información

Reportan, ahora, desaparición del alcalde de Taxco; ocurre tras privación de la libertad de su padre

Reportan, ahora, desaparición del alcalde de Taxco; ocurre tras privación de la libertad de su padre

Paro en el Metro CDMX hoy 13 de abril; sindicato retoma protestas, sigue las actualizaciones aquí

Paro en el Metro CDMX hoy 13 de abril; sindicato retoma protestas, sigue las actualizaciones aquí

Prevén que kilo de tortilla suba hasta 4 pesos por aumento de harina de maíz; competencia desleal distorsiona mercado, acusan

Prevén que kilo de tortilla suba hasta 4 pesos por aumento de harina de maíz; competencia desleal distorsiona mercado, acusan

Estudiantes gastan 35% de sus becas en educación; usan 16% para alimentos

Estudiantes gastan 35% de sus becas en educación; usan 16% para alimentos

Sheinbaum: Becas son para que estudiantes tengan "lo mínimo indispensable"; hay "mucha responsabilidad" en los jóvenes, dice

Sheinbaum: Becas son para que estudiantes tengan "lo mínimo indispensable"; hay "mucha responsabilidad" en los jóvenes, dice

Tos ferina: el peor escenario en una década

Tos ferina: el peor escenario en una década

Sheinbaum desconoce si Luisa María Alcalde dejará la presidencia de Morena; es una millenial con mucha convicción, dice

Sheinbaum desconoce si Luisa María Alcalde dejará la presidencia de Morena; es una millenial con mucha convicción, dice

Precio de la gasolina: Profeco retoma campaña para quienes “se vuelan la barda”; con lonas exhibe a gasolineras

Precio de la gasolina: Profeco retoma campaña para quienes “se vuelan la barda”; con lonas exhibe a gasolineras

Fracking, práctica común en Pemex; fractura hidráulica se usa desde 2012

Fracking, práctica común en Pemex; fractura hidráulica se usa desde 2012

Reportan derrame en la refinería de Pemex en Deer Park; ocurre en canal de navegación de Houston

Reportan derrame en la refinería de Pemex en Deer Park; ocurre en canal de navegación de Houston

Muere Henry, el niño que fue herido en incendio de una tienda en Valle de Chalco; sufrió quemaduras en el 80% de su cuerpo

Muere Henry, el niño que fue herido en incendio de una tienda en Valle de Chalco; sufrió quemaduras en el 80% de su cuerpo

Secuestran a director del Hospital General de Taxco; también es padre del alcalde

Secuestran a director del Hospital General de Taxco; también es padre del alcalde

Madrid. Un trasplante de con una determinada mutación, en este caso procedente de un hermano, ha logrado la curación de un hombre con , lo que eleva a 10 el número de personas en remisión de esa enfermedad desde el ‘paciente de Berlín’ en 2009.

El caso del conocido ahora como ‘paciente de Oslo’ ha sido publicado en Nature Microbiology, en un estudio liderado por el Hospital Universitario de Oslo y que cuenta con la participación del Instituto de Investigación del Sida IrsiCaixa de Barcelona.

Pasar del caso del 'paciente de ' a una decena de personas en remisión del VIH permite disponer de datos más amplios sobre el proceso de curación e impulsar nuevas estrategias de erradicación, indica a EFE la investigadora María Salgado de IrsiCaixa y una de las firmantes del estudio.

Lee también

El ‘paciente de Oslo’ es un hombre de 63 años que fue diagnosticado de VIH a los 44. En 2020 recibió un trasplante de células madre para tratar un síndrome mielodisplásico, un tipo de cáncer de sangre, y se buscó un donante con la mutación genética natural CCR5-delta 32.

A los dos años, por indicación y con seguimiento médico, dejó el tratamiento antirretroviral para el VIH y a los cuatro años de esa retirada sigue sin rastro detectable del .

Un trasplante de células madre es un procedimiento “muy agresivo” indicado en y no aplicable a la población en general con VIH, que con los actuales tratamientos “tienen una esperanza de vida que se separa muy poco de la de una persona sin VIH y una calidad de vida bastante buena”, explica Salgado.

Lee también

Sin embargo, “estos hitos nos permiten entender mejor cómo se produce la curación y avanzar hacia estrategias más aplicables a todas las personas con VIH”, según Javier Martínez-Picado, de IrsiCaixa y también firmante del artículo.

“Que hoy haya 10 pacientes en remisión no es casualidad, es el resultado de más de una década de ”, afirma el científico en un comunicado de IrsiCaixa.

Martínez-Picado es el coordinador del consorcio internacional IciStem 2.0 dedicado al estudio de la curación del VIH mediante trasplantes de células madre, que es el que más casos ha documentado en el mundo, cuatro hasta ahora.

Lee también

En casos como el del ‘paciente de Oslo’, que tienen un , se buscan donantes que porten la mutación CCR5-delta 32, la cual impide la entrada del virus en las células diana del VIH, los linfocitos T CD4, y que las infecte.

En este caso, no se encontró un donante compatible en los registros y se optó, por primera vez, por el hermano, que de forma inesperada era portador de la .

A los 63 años es, junto a un paciente de Estados Unidos, uno de los más longevos que se han sometido a este tratamiento, “lo que abre la posibilidad a que la cura no esté limitada a ciertas edades o cierto estatus de salud”, destaca Salgado.

Lee también

Observando las curaciones hasta ahora, se confirma el papel protector de la mutación CCR5-delta32. Cuando el donante tenía dos copias mutadas de este , se logró la remisión del VIH, mientras que en varios casos con una sola copia o ninguna, el virus reapareció tras retirar la medicación.

Pero hay excepciones: un segundo paciente en Berlín y otro en , que se curaron aunque sus donantes no tenían la doble mutación.

Salgado señala que, en esos casos, las llamadas células asesinas naturales (un tipo de linfocitos) “eran bastante potentes y parece que habían ayudado a eliminar el virus escondido".

Lee también

Con 10 pacientes ya curados, Salgado dice que los investigadores pueden empezar a ver en común y empezar a buscar otras técnicas y terapias que mimeticen este tipo de estrategias.

Entre ellas, el IrsiCaixa ha empezado a investigar con la terapia celular CAR-T, que ya se usa con buenos resultados en algunos cánceres de la sangre. Se trataría de modificar las propias células inmunitarias del paciente para que reconozcan y destruyan las células diana del VIH.

Otros equipos también investigan de forma preliminar terapias génicas para modificar el gen CCR5 e inducir la famosa mutación CCR5-delta32, bloqueando así la entrada del en las células.

¡EL UNIVERSAL ya está en WhatsApp! Desde tu dispositivo móvil, entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ss

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

¡Alerta! Bancos cerrarán 3 días seguidos en mayo: estas son las fechas exactas. Foto: Especial

¡Alerta! Bancos cerrarán 3 días seguidos en mayo: estas son las fechas exactas

Tarjeta Dorada para Adultos Mayores requisitos, edad mínima y cómo tramitarla en 2026. Foto: Especial

Tarjeta Dorada para Adultos Mayores: requisitos, edad mínima y cómo tramitarla en 2026

Green Card. Foto: IA

¿Quiénes pueden solicitar la residencia permanente (Green Card) en Estados Unidos? Guía básica

¿Cuándo depositan la Pensión Bienestar de mayo-junio? Calendario tentativo de pagos. Foto: Especial / Secretaría de Bienestar

¿Cuándo depositan la Pensión Bienestar de mayo-junio? Calendario tentativo de pagos

Mundo de Coca-Cola. Foto: ChatGPT

Museo Mundo de Coca‑Cola en Atlanta: ¿Qué hay? ¿Cuánto cuesta? ¿Vale la pena visitarlo?