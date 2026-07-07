Tras la derrota de la Selección Mexicana en el Mundial y que ya no hubo festejos prolongados en Reforma este domingo, personal de la Secretaría de Obras y Servicios (Sobse) capitalina trabajó en las jardineras alrededor del Ángel de la Independencia, sobre todo en las banquetas para colocar de nuevo plantas, pues las que estaban fueron dañadas.

En un recorrido realizado por EL UNIVERSAL se observó que, entre la Glorieta del Ahuehuete y el Ángel de la Independencia, sobre dicha vialidad, trabajadores realizaron labores de descompactación de la tierra donde se retiraron las plantas que quedaron aplastadas por el paso de la multitud en las celebraciones por los triunfos de México.

“Primero se tiene que mover la tierra antes de plantar, para que llueva y el suelo absorba el agua, si no las plantas se secan”, explicó uno de los trabajadores.

Las cuadrillas de la dependencia también realizaron intervenciones en los cajetes de los árboles que están a un costado del arroyo vehicular, donde había vegetación.

El camellón, en su tramo que va de la Glorieta del Ahuehuete al Ángel de la Independencia, se quedó casi sin flores de cempasúchil, ya que sólo permanecen unas cuantas. A pesar de ello, turistas nacionales y extranjeros se tomaron fotos desde este sitio.

También se pudo observar que un módulo de información turística sobre la banqueta de Paseo de la Reforma, a la altura de la calle Amberes, presenta pintas y daños estéticos como la ausencia de las letras C y D del letrero en 3D que debería decir CDMX.

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Además, trabajadores realizaron labores logísticas para el retiro de las pantallas y equipo audiovisual que se instaló sobre Reforma, desde avenida Hidalgo hasta la Estela de Luz.

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