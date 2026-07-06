Eduardo Santamarina está grabando la telenovela “Sabor a ti”, donde el vino es prácticamente un personaje más, pero confesó que él es el menos indicado para dar una cata. El actor cuenta que, aunque la historia gira alrededor de una exitosa familia vinícola, él ya no bebe pues pertenece a Alcohólicos Anónimos. Incluso, reconoce que cuando era joven lo suyo nunca fue el vino, sino "el ron, el brandy, el tequila y la cerveza".

Eso sí, encontró la manera perfecta de disfrutar las catas: "Mi copa se las doy a ellos (sus compañeros) y las tablitas de queso me las como yo", cuenta entre risas.

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Adrián Uribe, aficionado VIP de la Selección Mexicana

Adrián Uribe, conocido por su personaje de “El Vítor” y amante del futbol, fue visto en uno de los palcos VIP del Estadio Ciudad de México, donde jugó la Selección Mexicana en este Mundial.

Su presencia no es casualidad, ya que diversas figuras del espectáculo e influencers, como Belinda, han sido invitadas por directivos de la FIFA para asistir a los partidos, ocupando espacios exclusivos que algunos aficionados consideran deberían destinarse a los verdaderos fans.

El actor y comediante no perdió oportunidad de apoyar a la selección. Foto: Instagram.

Se cocina relanzamiento de “El laberinto del fauno”

Un relanzamiento pequeño de “El laberinto del fauno”, de Guillermo del Toro, se está cocinando en México. Hace unos meses se anunció que Estados Unidos tendría funciones especiales a fines del año para festejar su 20 aniversario y ahora hay compañías nacionales interesadas en replicar la acción, aunque en menor escala. Cinépolis, dice, ha alzado la mano para ello, algo que no sería nuevo, pues en su momento relanzó “Amores perros” de Alejandro González Iñárritu. No se descarta que pueda haber algo en el entorno del Festival Internacional de Cine de Morelia, en octubre, a donde el propio Del Toro ya ha asistido.

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La cinta de Guillermo cumple 20 años. Foto: IMDB.

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