Mientras Belinda, Alejandro Fernández y Shakira interpretan temas que forman parte del álbum oficial de la FIFA, “Esto es México”, del artista independiente Coray, ha rebasado cualquier cifra de reproducción gracias a la euforia de los mexicanos, quienes la han adoptado como el himno de apoyo para la selección.

Lo que para Coray ha sido un logro, al sumar más de 4 millones de vistas en YouTube y 2.2 millones de escuchas en Spotify, para los que colaboraron con la FIFA la FIFA se ha convertido en sinsabor y una queja “oficial” por no recibir la promoción que la Federación debió darle a sus canciones. ¿Suerte o mala estrategia?.

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Aldo de Nigris acusa estafa del chef Salt Bae

El exintegrante de "La casa de los famosos" denunció públicamente al famoso chef Salt Bae, luego de que terminó pagando una cuenta de más de 40 mil pesos en su restaurante de la CDMX. Según relató De Nigris, el chef se acercó a él después de que varias personas notaran su presencia y le dijo: “La carne va por mi parte"; sin embargo, al recibir la cuenta descubrió le estaban cobrando casi 40 mil pesos de consumo, incluyendo el platillo que supuestamente recibiría como cortesía.

Tras dar a conocer la situación, su compañero Abelito compartió un video en el que se observa al chef intentando comunicarse con Aldo de Nigris a través de Instagram, aparentemente con la intención de aclarar lo ocurrido. Mientras tanto, seguidores del influencer han inundado las redes sociales del restaurante y del chef con comentarios negativos.

El influencer aseguró que fue estafado por el famoso chef. Foto: Instagram.

Eliminan a Mar Contreras de promocional de "LCDLF"

Durante el estreno del promocional de la nueva temporada, una de las situaciones que más llamó la atención fue la aparición de los integrantes del Team Noche, donde figuraban Elaine Haro, Aldo de Nigris, Alexis Ayala, Aarón Mercury y Abelito, pero no Mar Contreras.

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Ante las preguntas de los seguidores, la productora del reality show, Rosa María Noguerón, explica el motivo de su ausencia: “Necesitábamos la autorización por escrito para usar la imagen de cada uno de ellos y no la dio a tiempo para poder hacerlo”.

La ausencia de la actriz ha generado especulaciones entre los seguidores del reality, quienes ya comienzan a hablar de posibles tensiones antes del arranque del programa.

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