Hace unos días, el conductor reveló que había hecho una atractiva oferta para comprar al famoso pato Merlín, aunque sus dueños la rechazaron. Sin embargo, eso no impidió que cumpliera, al menos por un momento su deseo de convivir con el ave.

En redes sociales, Poncho compartió un reel en el que aparece imitando el sonido de los patos y abrazando a Merlín. Además, como siempre pasa con el regio, aprovechó el encuentro para promocionar su negocio de postres con el popular plumífero, evitando así pagar miles de pesos por su imagen.





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Cuando Mauricio Mancera acusaba a sus papás en el DIF

Mauricio Mancera comparte que en su niñez tuvo una temporada en la que solía acusar a sus papás con la policía sobre todas las cosas que quería y a las que ellos no accedían. Sin pena, como es su estilo, el conductor de “Sale el sol” dice que fueron unos cuatro años en los que era recurrente que llamara a la oficina de seguridad pública de su natal Veracruz para que las autoridades pusieran en orden, hasta que siendo ya conocido, un día le dijeron: “¡Chamaco, no estés molestando!”.

Ante esto, Mauricio cambió de institución, y ahora sus quejas ya no las hizo a la policía, sino a la oficina estatal del DIF.

Cansada, de la indisciplina y de las manías de su hijo, su mamá fue quien un día, con maleta en mano, lo llevó precisamente a la oficina de seguridad pública para decir que en su casa ya no sabían qué hacer con él y que iba hasta esa oficina para dejarlo. Con tremendo susto se le quitó la costumbre de acusar a sus padres con las autoridades.

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Madrastra de Gael García forma club de solteros VIP

Bella de la Vega, quien fuera la última pareja del director José Ángel García, está convocando a sus seguidores en redes a ingresar al Club VIP de solteros y solteras que está formando y en el podrán realizar actividades como visitas a museos, caminatas y hasta la preparación de comida juntos.

La madrastra de Gael García exhortó a su comunidad a integrarse al club lo antes posible, pues aún es gratuito, lo que hace pensar que en breve seguramente cobrará la suscripción.

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