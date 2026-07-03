Nadie escapa del espíritu futbolero y Luis Estrada, director de “La ley de Herodes” y “El infierno”, no es la excepción. El realizador prepara en secreto una producción relacionada con este deporte que estará destinada a una plataforma de streaming.

Allegados al proyecto señalan que el rodaje comenzaría en unas semanas y que el elenco poco a poco está tomando forma. Su trabajo más reciente para televisión fue “Las muertas”, serie de Netflix, plataforma con la que mantiene una buena relación y que lo ha respaldado en sus últimas producciones.

Por ahora no se conoce la historia ni quiénes saltarán a la cancha. Estrada, acostumbrado a retratar la grilla mexicana, ahora se meterá en otra donde tampoco faltan intereses, golpes bajos y patadas.

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Nicola Porcella quiere hacer cine, pero no gratis

Los representantes de Nicola Porcella le han puesto precio a cualquier oferta laboral que reciba el peruano, sobre todo desde que salió de “La Casa de los Famosos México”.

Con el argumento de que su popularidad creció, nos cuentan, quieren verlo en todos lados: televisión, cine, teatro y comerciales. Sin embargo, desestiman propuestas para que haga películas independientes en México, por las que no necesariamente ganaría dinero, aunque sí podría sumar prestigio, experiencia y hasta algún éxito inesperado.

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Emular el ejemplo de actores como Patricia Reyes Spíndola o Alberto Estrella, que han trabajado gratis o cobrado lo mínimo, e incluso han puesto su casa y su ropa, como Diana Bracho, para impulsar una película que los motiva, no entra en los planes del actor e influencer. Y, claro, los suyos le han recordado que tener 4.9 millones de seguidores en Instagram tampoco es “de a gratis”.

Nicola Porcella fue el segundo finalista de "La casa de los famosos México" y ahora se destaca por una carrera como conductor y actor. Foto: Instagram

Liam Gallagher canta a Juan Gabriel en la regadera… y calienta el México-Inglaterra

Liam Gallagher no se detiene. Después de publicar en X que Inglaterra vencería 5-0 a México, respondió a un aficionado mexicano que puso en duda el mérito musical de Oasis frente al de Juan Gabriel.

El usuario compartió un video del Divo de Juárez interpretando “Hasta que te conocí” en Bellas Artes, acompañado del mensaje: “Juan Gabriel podría haber hecho ‘Wonderwall’ con los ojos cerrados, pero Oasis jamás podría hacer esto”.

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Gallagher no dejó pasar la provocación y respondió: “Canto eso en la ducha, es lo primero que hago todas las mañanas”. Muchos lo tomaron como burla; otros, como una nueva provocación antes del México-Inglaterra. Lo cierto es que, antes de que ruede el balón, Liam ya empezó a jugar su propio partido.

El cantante Liam Gallagher. Foto: AP.

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