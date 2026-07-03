Detrás de cada pieza de sushi existe un proceso que combina técnica, experiencia y atención al detalle. Los chefs de Sushi Hoko-Ki preparan este tradicional platillo japonés, una labor en la que cada movimiento influye en el resultado final.

Además de su sabor, el sushi destaca por su estética. Desde la preparación y sazonado del arroz hasta el ensamblaje de los ingredientes, su elaboración requiere precisión en cada etapa.

Los rollos empanizados y las especialidades de la casa muestran cómo las técnicas tradicionales pueden convivir con propuestas contemporáneas. Foto: Osmar Alvarado

La combinación de colores, texturas e ingredientes es una muestra de habilidad culinaria. Foto: Osmar Alvarado

El proceso incluye el extendido del arroz sobre hojas de alga, la incorporación de ingredientes, el enrollado manual y el corte Foto: Osmar Alvarado

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.