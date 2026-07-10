Este viernes 10 de julio concluye la primera semana de depósitos de las Pensiones para el Bienestar correspondientes al bimestre julio-agosto del 2026.

Estos programas impulsados por el gobierno federal pretenden mejorar la calidad de vida de diversos sectores de la población que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad a través de un apoyo económico.

La Secretaría de Bienestar mantiene un sistema de dispersiones escalonadas, por lo que las y los beneficiarios de los diversos programas no perciben su pago al mismo tiempo. Esto con la finalidad de mantener el orden y evitar las aglomeraciones en los puntos de retiro del dinero.

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Este beneficio se entrega de forma directa, sin intermediarios, a través de la Tarjeta del Bienestar. Foto: Programas del Bienestar

¿Quién recibe su depósito HOY, 10 de julio?

De acuerdo con el calendario de pagos oficial, emitido por la dependencia federal para este cuarto bimestre del año, este viernes 10 de julio le corresponde recibir su pago a las y los beneficiarios cuyo primer apellido comience con las letras "D", "E" y "F".

Los montos actuales para cada programa son de:

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Pensión a Adultos Mayores: 6,400 pesos

pesos Pensión Mujeres Bienestar: 3,100 pesos

pesos Pensión para Personas con Discapacidad: 3,300 pesos

pesos Programa para Madres Trabajadoras: 1,650 pesos

pesos Sembrando Vida: 6,450 pesos (al mes)

Este apoyo económico se deposita directamente a las tarjetas del Banco del Bienestar de las y los derechohabientes y puede ser utilizado pagando con la tarjeta en lugares que la aceptan, realizando transferencias bancarias a través de la app del banco o retirándolo sin comisión en cualquier sucursal de la entidad que se mencionó.

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Se entrega a aquellos con Pensión del Bienestar para Adultos Mayores, Mujeres Bienestar, Bienestar para Personas con Discapacidad y Programa de Madres Trabajadoras. Fotos: EL UNIVERSAL

¿Cómo continuará el calendario de pagos para el bimestre julio-agosto de 2026?

Las dispersiones continuarán realizándose durante las siguientes tres semanas y concluirán el próximo 29 de julio. Se tienen programadas en el siguiente orden:

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Lunes 13 de julio: G

Martes 14 de julio: G

Miércoles 15 de julio: H, I, J, K

Jueves 16 de julio: L

Viernes 17 de julio: M

Lunes 20 de julio: M

Martes 21 de julio: N, Ñ, O

Miércoles 22 de julio: P, Q

Jueves 23 de julio: R

Viernes 24 de julio: R

Lunes 27 de julio: S

Martes 28 de julio: T, U, V

Miércoles 29 de julio: W, X, Y, Z

Calendario de depósitos de julio para los beneficiarios de las Pensiones para el Bienestar. Foto: Secretaría de Bienestar

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