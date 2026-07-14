Robert Lewandowski se declara listo para arrancar "una nueva aventura" en su carrera futbolística. El delantero polaco se suma al Chicago Fire de la MLS y, además de llegar con la etiqueta de crack, también ha sido designado como jugador franquicia.

Con más de 600 goles, una decena de reconocimientos individuales y un gran número de títulos, el atacante europeo es, sin duda, uno de los grandes fichajes que ha tenido el equipo de Illinois.

Gregg Berhalter, estratega del Chicago Fire, fue contundente sobre lo que significa la llegada del ex del Barcelona para la liga y la ciudad.

"Este es un día histórico para el Chicago Fire FC, y también para la ciudad y para la MLS. Quiero agradecerle a Robert por elegir Chicago. Es un fichaje enorme para nuestro club. No solo es un jugador extraordinario, también es una persona increíble. Robert es la pieza que nos llevará a lo más alto", destacó el técnico estadounidense.

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'Lewa' admitió que su decisión de fichar por el cuadro de la Conferencia Este de la MLS fue compleja, porque significaba salir de Europa, donde creció y desarrolló su legado como uno de los atacantes más prolíferos del mundo.

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"Desde hace algunos meses sabía que quería venir aquí, pero me tomó un tiempo tomar la decisión porque es algo completamente nuevo para mí y para mi familia".

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De igual forma, señaló que ha estado siguiendo la liga estadounidense desde hace un tiempo y que otro factor que influyó en su decisión fue no querer jugar en otro club de Europa que no fuera el FC Barcelona.

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"Desde hace algunos años he estado siguiendo partidos de la MLS por los jugadores que conozco. No quería jugar en ningún otro club de Europa después de Barcelona; no podía imaginarme en otro equipo fuera del Barcelona", compartió Robert.

First training for RL9 🔥 pic.twitter.com/3f43CchGbZ — Chicago Fire FC (@ChicagoFire) July 14, 2026

Lewandowski ya vivió su primer entrenamiento con sus nuevos compañeros, luego de un largo vuelo de Polonia a Chicago, pero asegura estar más que listo para lo que venga.

"Me siento muy bien. Necesito un poco más para adaptarme al equipo. Estoy seguro de que con mi nuevo equipo podemos hacer un buen trabajo. Estoy aquí no solo para jugar, sino para ayudar al equipo a dar un paso adelante dentro y fuera del campo", puntualizó el multicampeón de Alemania.

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Con poco menos de un día en el club, el polaco asegura ver "potencial para ganar títulos con este equipo y espero que podamos disfrutar mucho juntos".

El posible debut de Robert Lewandowski podría darse este jueves, cuando el Fire enfrente al Whitecaps de Vancouver en la reanudación de la MLS.