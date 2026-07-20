Pachuca, Hidalgo. – La Comisión Nacional del Agua (Conagua) informó que mantiene el desfogue programado y controlado de la presa Requena, en el municipio de Tepeji del Río, con una extracción de 5 metros cúbicos por segundo, destinada al aprovechamiento agrícola de la región, y aseguró que estas maniobras no representan riesgo para la población.

De acuerdo con la Dirección Local Hidalgo de la Conagua, la presa registra actualmente un 96.8 por ciento de almacenamiento, por lo que las extracciones se realizan bajo supervisión técnica y conforme a la programación establecida para atender las necesidades del ciclo agrícola, sin comprometer la seguridad de las comunidades cercanas.

El organismo federal precisó que el monitoreo hidráulico se mantiene de forma permanente en la infraestructura de almacenamiento del estado.

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Entre las principales presas de Hidalgo, Taxhimay registra un almacenamiento del 80.7 por ciento, equivalente a 32.225 millones de metros cúbicos; Endhó se encuentra al 96.8 por ciento, con 185.173 millones de metros cúbicos, además de un derrame de 28.694 metros cúbicos por segundo.

Asimismo, la presa Rojo Gómez reporta un nivel del 76.9 por ciento, con 30.762 millones de metros cúbicos, mientras que la Vicente Aguirre alcanza el 78.2 por ciento de su capacidad, con 13.917 millones de metros cúbicos almacenados.

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En la región hidrológica del Golfo Norte, la presa La Esperanza se mantiene al 100 por ciento de su capacidad, con 3.92 millones de metros cúbicos, en tanto que la presa Ing. Fernando Hiriart Balderrama, ubicada en Zimapán, registra un almacenamiento del 88.2 por ciento, con mil 225.560 millones de metros cúbicos.

La Conagua reiteró que mantiene vigilancia permanente sobre las presas del país para supervisar sus niveles de almacenamiento y la operación de desfogues, con el propósito de garantizar la seguridad de la población, proteger sus bienes y asegurar el uso eficiente del agua para las actividades productivas.

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