El Congreso de la Ciudad de México recibió cuatro iniciativas ciudadanas para cambiar el uso de suelo en predios localizados en las alcaldías Benito Juárez y Miguel Hidalgo.

La primera solicitud busca que al predio ubicado sobre Filadelfia 42, en la colonia Nápoles, alcaldía Benito Juárez, frente al World Trade Center, se le adicione como permitido el uso de suelo para hotel y servicios complementarios, y se permita la construcción de hasta 12 niveles.

Actualmente, este predio tiene un uso de suelo HO/6/20, es decir, habitacional con oficinas y un máximo de seis niveles.

“El objetivo del decreto propuesto es adecuar el instrumento de planeación a la realidad funcional del sitio, reconocer la vocación efectiva del entorno inmediato al WTC y permitir que el predio de Filadelfia número 42 cumpla una función urbana congruente con su ubicación, su escala, su capacidad instalada y las necesidades reales de la zona en materia de hospedaje y servicios complementarios”, señala la propuesta.

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La segunda iniciativa ciudadana pretende cambiar el uso de suelo en Constituyentes 868, colonia Lomas Altas, alcaldía Miguel Hidalgo, para que pase de Habitacional con Oficinas sin servicios, 18 metros de altura y 70% de área libre a Habitacional Mixto 19 niveles y 35% de área libre.

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“El PPDU para la colonia Lomas Altas, publicado en el año 1992, tenía como objetivo resguardar y conservar zonas naturales y de barrancas de la Ciudad, pero desarrollando zonas urbanizadas de baja densidad. Por ello, es importante revertir este sistema, dado que ha quedado desfasado y obsoleto de las actuales necesidades de la Ciudad, donde la redensificación es la clave para corregir la expansión sin planeación que ha degradado las periferias de la Zona Metropolitana del Valle de México”, indica la iniciativa ciudadana.

La tercera propuesta busca cambiar el uso de suelo en Boulevard Miguel de Cervantes Saavedra 621, colonia Irrigación, alcaldía Miguel Hidalgo, que actualmente es Habitacional con Comercio en Planta Baja, cinco niveles y 30% de área libre, para hacerlo Habitacional Mixto 16 niveles, 30% de área libre.

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“La implementación de predios con usos mixtos en zonas céntricas y sobre vialidades primarias, como es el cruce de Blvd. Cervantes Saavedra, Calz. Legaria y Av. Periférico, ubicación del predio de estudio, ayuda a satisfacer múltiples demandas de servicios, sin sobrecargar y saturar zonas donde la escasez o baja calidad de los servicios, podría producir degradación del entorno”, se lee en la iniciativa.

Por último, la cuarta iniciativa ciudadana busca cambiar de Habitacional tres niveles a Habitacional cuatro niveles, mismos que ya están construidos (tres niveles de vivienda y uno de estacionamiento), al predio localizado en Poniente 143, número 740, colonia México Nuevo, también en la alcaldía Miguel Hidalgo.

“Al analizar la construcción que pretendemos regularizar, podemos afirmar que el Plan de Desarrollo Urbano no se afecto de manera significativa, ya que al respetar el número de viviendas permitidas y no rebasarlas, se puede decir que no se afectan los requerimientos de agua, drenaje, luz, y ningún servicio; de igual forma, al proporcionar estacionamiento al interior del condominio se evita afectar la vía pública”, se lee.

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Las cuatro iniciativas ciudadanas fueron turnados a la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana para su análisis y dictaminación.

LL