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Monterrey, Nuevo León. - La caída de una aeronave dejó un saldo de al menos tres personas lesionadas en Pesquería, Nuevo León.
El desplome se reportó sobre la Carretera Miguel Alemán, a la altura del Río Zacatequitas, en los límites con Apodaca.
Los primeros informes indican que habría tres personas lesionadas, entre ellas el piloto y dos acompañantes, quienes fueron trasladados a hospitales para recibir atención médica.
El reporte del accidente se recibió alrededor de las 15:00 horas, cuando Protección Civil de Nuevo León activó un operativo de emergencia que incluyó el despliegue de unidades terrestres y del helicóptero de la corporación para apoyar las maniobras de rescate.
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En las labores de atención participan elementos de Protección Civil de Nuevo León, Protección Civil de Pesquería, el Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM), Cruz Roja, Fuerza Civil y personal de Servicios Aéreos de la Secretaría de Administración.
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Información preliminar del portal especializado Flightradar24 señala que la aeronave involucrada sería una Cessna Grand Caravan EX, con matrícula XA-RFD.
De acuerdo con los registros de la plataforma, el vuelo había partido de Piedras Negras, Coahuila, y tenía como destino el Aeropuerto Internacional de Monterrey.
Las causas del accidente aún no han sido determinadas.
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