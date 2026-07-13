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La alcaldía Miguel Hidalgo informó del arranque del operativo Verano Seguro con el objetivo de incrementar la vigilancia durante la época de vacaciones.
En conferencia de prensa, el alcalde Mauricio Tabe informó que para esto se desplegarán 180 elementos, 53 unidades, 53 carpas y 20 módulos en sitios estratégicos para reforzar la seguridad.
“No queremos policías esperando a que pase algo, queremos policías atentos, recorriendo las colonias y previniendo, para que nuestros vecinos se sientan seguros, que cuando salgan de vacaciones saben que hay un equipo trabajando para para garantizar su seguridad”, apuntó.
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El edil aseguró que este operativo ha sido exitoso en el pasado, ya que que 2025 se redujo en 50 por ciento los delitos en el periodo vacacional en comparación con 2024.
“El año pasado logramos saldo blanco en robo a casa habitación”, enfatizó.
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En ese sentido, exhortó a los vecinos a reportar si ven a algún vehículo sospechoso para que pueda actuar el equipo de Blindar Miguel Hidalgo y la Polícia Auxiliar.
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“Queremos ser la alcaldía más segura de la ciudad y en eso estamos trabajando, que todos nuestros vecinos se sientan seguros. Hay zonas donde la delincuencia opera con mayor frecuencia y por eso insistimos que en todo los rincones los vecinos se deben sentirse seguros”, finalizó.
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