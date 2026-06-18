Bruselas. El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, arremetió el jueves contra los aliados de la OTAN y anunció una revisión de seis meses del Pentágono sobre las fuerzas estadounidenses en Europa que dependerá de lo rápido que asuman la responsabilidad de su propia seguridad.

“Esta será una revisión real. Estará diseñada para garantizar que la OTAN avance rápida e irreversiblemente hacia un liderazgo europeo, dando un paso al frente para asumir la responsabilidad principal de la defensa de Europa”, dijo a sus homólogos de la alianza militar en Bruselas.

Hegseth criticó duramente a los aliados europeos por no dar a las fuerzas estadounidenses acceso a bases en Europa para atacar Irán, calificándolo de “vergonzoso”.

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“Estos aliados ponen en riesgo a los hijos e hijas de Estados Unidos, a nuestros hijos e hijas, al negarles el acceso predecible, el estacionamiento y él sobrevuelo que nunca deberían haber estado en duda en absoluto”, afirmó.

Tomando la palabra al inicio de la cumbre, Hegseth también arremetió contra las políticas de migración y de igualdad de género en Europa, en comentarios que recordaron a los del vicepresidente estadounidense, JD Vance, en febrero del año pasado, que enfurecieron a muchos europeos.

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“En lugar de tanques y cazas y defensas aéreas, el enfoque ha estado en la equidad de género y el cambio climático y la austeridad en defensa. Las fronteras de Europa quedaron completamente abiertas, los estados de bienestar se expandieron, los presupuestos de defensa se desplomaron. Igual que la confianza de Europa en sí misma y en su civilización”, dijo Hegseth.

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Los comentarios de Hegseth tergiversaron en gran medida las políticas europeas actuales. En defensa, los aliados en el viejo continente y Canadá han realizado un esfuerzo sin precedentes para aumentar el gasto en defensa y ampliar sus fuerzas armadas. El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, señaló el jueves que gastaron 90 mil millones de dólares más en defensa el año pasado, un 20% más que en 2024. Y aunque Europa aceptó a gran cantidad de migrantes y solicitantes de asilo hace más de una década, la mayoría de las naciones han reforzado sus fronteras desde entonces.

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El gobierno de Trump quiere ahora una renovación de la organización de 32 países para transformarla en una “OTAN 3.0” capaz de disuadir cualquier amenaza, dijo Hegseth.

Sus declaraciones se produjeron unas semanas después de que Estados Unidos comunicara a sus aliados que ya no suministrará determinados buques de guerra y aeronaves si alguno de ellos es atacado. Los socios europeos y Canadá están intentando determinar cómo cubrir esas carencias.

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El comandante supremo aliado de la OTAN, un estadounidense, está trabajando en planes de contingencia para defender Europa después de que Estados Unidos señalara el 3 de junio que, en caso de crisis, ya no proporcionaría un portaaviones y buques de apoyo, aviones de reabastecimiento en vuelo y decenas de cazas, entre otros recursos militares.

La Casa Blanca insiste en que necesita poder planificar dos conflictos simultáneos y quiere tener más recursos militares disponibles en caso de que estalle una confrontación con China en la región indopacífica.

Según la garantía de seguridad colectiva de la OTAN —el Artículo 5 de su tratado fundacional—, los 32 aliados se comprometen a considerar que un ataque contra uno de ellos es un ataque contra todos. No los obliga a proporcionar apoyo militar, aunque muchos probablemente lo harían.

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En esencia, Estados Unidos está reduciendo la ayuda que podría prestar si un aliado activa el Artículo 5. Estados Unidos tiene, con diferencia, las fuerzas armadas más grandes de la OTAN. No tiene intención de retirar sus armas nucleares en Europa, que son clave para la disuasión de la Alianza.

Para hacer hincapié sobre ese punto, el Grupo de Planificación Nuclear de la OTAN emitió su primera declaración en 19 años después de reunirse en la cumbre del jueves.

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En la declaración, “recordó que las fuerzas nucleares estratégicas de la Alianza siguen siendo la garantía suprema de la seguridad aliada y sustentan la arquitectura de disuasión ampliada de la OTAN”.

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Los ministros “acordaron seguir reforzando la misión de disuasión nuclear de la OTAN, modernizando las capacidades nucleares de la OTAN, fortaleciendo su capacidad de planificación nuclear y adaptándose para lograr sus intereses de seguridad”.

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