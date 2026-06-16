Indonesia, Japón y China se vieron sacudidos este martes por sismos de diferente intensidad, que causaron algunos daños y, en el caso de China, al menos una personas fallecida.

En la isla de Célabes, en Indonesia, el terremoto, de magnitud 6.7, hirió al menos a ocho personas, causó daños dispersos y asustó a los residentes de una ciudad devastada por un terremoto y un tsunami hace ocho años.

Las fuertes sacudidas hicieron que la gente huyera hacia zonas abiertas en y alrededor de Palu, una ciudad de unos 400 mil habitantes y la capital de la provincia de Célebes Central. Varios hospitales desalojaron a los pacientes como medida de seguridad.

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📹 Vídeo | 🇮🇩 #Terremoto de la Isla #Sulawesi, #Indonesia [6.7 Mw - BMKG]



Momento exacto del #sismo en el interior de un recinto ubicado en la Universitad Tadulako en #Palu, Sulawesi Central (a 43 km del epicentro).



=> Se observan sacudidas localmente violentas en el escenario,… pic.twitter.com/cRqV8qGV7M — SASSLA (@SasslaMx) June 16, 2026

Tres regiones cercanas al epicentro —con una población combinada de 1.2 millones— aún no han sido evaluadas por completo. Se informó que al menos ocho personas resultaron heridas en Sigi y fueron trasladadas de urgencia a un hospital cercano, incluidas dos con heridas graves, según la Agencia Nacional de Búsqueda y Rescate.

Imágenes de la zona mostraron estructuras gravemente dañadas con techos parcialmente derrumbados, paredes destrozadas y escombros esparcidos por las calles. La Agencia Nacional de Gestión de Desastres dijo que aún se estaba recopilando información sobre los daños, posibles víctimas y personas desplazadas.

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“Hemos desalojado a todos los huéspedes del hotel, incluidos varios huéspedes que permanecieron en sus habitaciones”, dijo Effendi Natali, gerente general de un hotel de cuatro estrellas en Palu.

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“Todos entraron en pánico, lo cual es una reacción natural durante un terremoto, pero todos están a salvo”, dijo Natali, y añadió que el hotel sufrió sólo daños menores.

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El sismo tuvo su epicentro a 43 kilómetros (27 millas) al este-sureste de Palu, y el Servicio Geológico de Estados Unidos indicó que se ubicó a una profundidad de unos 10 kilómetros (6 millas). Le siguieron varias réplicas, y la más fuerte registró una magnitud de 5.2.

Powerful Earthquake Tears Open Central Sulawesi Highway in Indonesia



A 6.7-magnitude quake triggered massive surface ruptures along the Palu–Napu highway, disrupting a key transport link and underscoring ongoing seismic vulnerability in the region. #WashingtonEye pic.twitter.com/awFURdO0vX — Washington Eye (@washington_EY) June 16, 2026

Sismo de 5.5 en Japón

En Japón, un sismo de magnitud 5.5 sacudió la zona este, generando fuertes sacudidas en Tokio, aunque las autoridades no emitieron ninguna alerta por tsunami ni reportaron daños.

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El sismo tuvo lugar sobre las 19:46 hora local, con epicentro a unos 50 kilómetros de profundidad bajo la prefectura japonesa de Ibaraki, muy cerca de Tokio, según datos de la Agencia Meteorológica de Japón (JMA).

Algunas localidades de la prefectura de Gunma, al oeste de Ibaraki, registraron un nivel de 5 inferior en la escala japonesa de 7 niveles, centrada en medir la agitación sobre la superficie y el potencial destructivo de los temblores.

De momento no se conocen datos sobre posibles daños o víctimas.

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🇯🇵 EARTHQUAKE ALERT HITS TOKYO DISNEYLAND



Crowds at Cinderella Castle get the alert mid-night show. Japanese & English announcements play:



“Rest assured… park designed with earthquake safety in mind.”



Japan’s preparedness is next level. 🇯🇵 pic.twitter.com/BkNLzoOdZT — The Last Best Hope of Earth (@TheLastHopeUSA) June 16, 2026

Terremoto de 6.3 en China

El noroeste de China también se vio afectado por un sismo, de magnitud 6.3, que causó al menos un muerto y cuatro heridos, informó la prensa estatal.

El temblor se registró alrededor de las 17:00 hora local en la provincia de Qinghai, a una profundidad relativamente superficial de 10 kilómetros, indicó la agencia oficial de noticias Xinhua.

El alcance total de las víctimas y los daños no estaba claro. Equipos de rescate con perros de búsqueda fueron enviados a la zona montañosa de la prefectura de Haixi, en la meseta tibetana.

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