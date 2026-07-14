EL estanque reflectante en Washington ante el monumento al presidente Abraham Lincoln será vaciado de nuevo para reparaciones, apenas un mes después de su inauguración y tras obras por valor de unos 14 millones de dólares, anunció el presidente Donald Trump este martes.

Este es uno de los proyectos de renovación de la capital estadounidense más queridos por Trump, que acusó de nuevo a "vándalos" de haber dañado el fondo del estanque.

"Los cortes tenían 300 yardas de largo, y el fondo de la alberca fue seccionado y luego arrancado, con gran fuerza, por estos bandidos. El Departamento de Parques tuvo que vaciar el agua para reparar la base impermeable. Pronto se volverá a llenar y se pondrá de nuevo en servicio", aseguró en su plataforma Truth Social.

Lee también David Hearn, exatleta olímpico, se declara no culpable de vandalizar estanque de Monumento a Lincoln; está en libertad condicional

La policía detuvo a varios sospechosos por estos presuntos actos de degradación de bienes públicos, entre ellos un exatleta olímpico, David Hearn, que se declaró no culpable la semana pasada.

El estanque reflectante de Washington es uno de los símbolos de la capital, pero ha sufrido problemas desde su inauguración en 1922.

[Publicidad]

Este gran depósito artificial de agua, el más largo del país, ha sufrido desde siempre un problema de algas, a causa del suministro de agua procedente del río Potomac que baña la capital.

Lee también Donald Trump amenaza con prisión a quien dañe el Monumento a Lincoln; serán 10 años

Trump anunció a principios de año que iba a ordenar su vaciamiento y la instalación de un nuevo revestimiento especial, de azul "bandera" estadounidense, con motivo del 250 aniversario del país.

[Publicidad]

Activistas de izquierda y organizaciones de defensa del patrimonio quisieron frenar el proyecto, pero la Casa Blanca lo finalizó en pocas semanas.

El estanque fue estrenado justo antes de las festividades del Día de Independencia, el 4 de julio, pero rápidamente tuvo que ser vallado ante esos presuntos ataques.

Lee también Trump denuncia vandalismo en estanque reflectante del Monumento a Washington; arrestan a exatleta olímpico de 67 años por supuesto daño

[Publicidad]

Por redes sociales circularon videos de personas introduciendo las manos en el agua, que Trump presentó como pruebas de "vándalos" que dañaban el fondo del estanque.

El problema de las algas "también fue causado por vándalos, ¡pero fueron eliminadas!", aseguró el presidente.

¡EL UNIVERSAL ya está en WhatsApp! Desde tu dispositivo móvil, entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en WhatsApp! Desde tu dispositivo móvil, entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ss/mcc