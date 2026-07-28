El cuerpo de un hombre con visibles huellas de violencia fue localizado la mañana del lunes en una zona boscosa de la colonia San Miguel Ajusco, en la alcaldía Tlalpan.

De acuerdo con los primeros reportes, una llamada anónima alertó a las autoridades sobre la presencia de una persona sin vida en un camino de terracería ubicado en Acueducto, sin número, en la zona rústica de San Miguel Ajusco.

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Al arribar al sitio, policías del Sector Topilejo confirmaron el hallazgo de un hombre de entre 30 y 35 años de edad, quien presentaba al menos dos impactos de bala en la cabeza y aparentes signos de tortura. La víctima vestía pantalón de mezclilla azul, playera tipo polo roja, tenis blancos con negro y una gorra azul.

Durante la inspección, los uniformados localizaron dos casquillos percutidos calibre 9 milímetros junto al cuerpo.

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A su lado se halló una cartulina con un mensaje.

La zona fue acordonada mientras peritos y agentes de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México realizaron el levantamiento de indicios y el traslado del cuerpo al anfiteatro correspondiente, donde permanece en calidad de desconocido.

vr