Con más de veinte años de liderazgo en el sector inmobiliario, Be Grand refuerza su fortaleza financiera al anunciar su proceso de amortización anticipada total de los certificados bursátiles emitidos en agosto de 2023.

Si bien el bono, originalmente emitido por la cantidad $800 millones de pesos, tiene su fecha de vencimiento programada para agosto de 2026, la empresa mexicana líder en el desarrollo de proyectos inmobiliarios de alta gama en México ha señalado su liquidación durante el mes de abril.

La decisión de Be Grand responde a su excelente salud financiera y deseo de optimizar el capital, la cual iniciaría el desliste de sus valores en la Bolsa Mexicana de Valores, para retomar su perfil de empresa privada.

La compañía amortizará anticipadamente el bono emitido en 2023. Foto: Cortesía

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El futuro de Be Grand en México

Al cumplir sus compromisos financieros antes de lo previsto, Be Grand no sólo ha demostrado su capacidad de ejecución y compromiso con los inversionistas, sino la mejor forma de cerrar un ciclo exitoso en los mercados públicos de deuda.

Con experiencia en el desarrollo inmobiliario para zonas AAA de la Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, Nuevo Nayarit y España, Be Grand inicia su transición a empresa privada con el fin de concentrar sus esfuerzos en la innovación de su portafolio de lujo y en la entrega de valor excepcional a sus clientes y socios estratégicos.

La dirección general de la inmobiliaria mexicana, respecto al pago anticipado de $340 millones de pesos del bono emitido en 2023 señaló que “es el reflejo de la madurez y solvencia de Be Grand”, además de ser un excelente cierre a su participación en el mercado bursátil que permitirá a la estructura de la empresa “ser más ágil y con una liquidez necesaria para seguir transformando el perfil urbano de nuestras ciudades.”

Be Grand mira al futuro, manteniendo un enfoque continuo en el desarrollo de sus proyectos actuales y próximos bajo los más altos estándares de calidad, diseño y sustentabilidad, sin dejar de lado la disciplina financiera que siempre la ha caracterizado.

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