Be Grand Reforma, el nuevo desarrollo que ha llegado para transformar el corazón de la ciudad, celebró su inauguración en una noche deslumbrante que quedará grabada en la memoria de todos los asistentes.

El desarrollo se convirtió en el escenario de un evento sin igual, donde los invitados fueron deleitados con exquisita mixología de autor y una variedad de canapés que despertaron los sentidos. La música de un talentoso DJ acompañó la velada, mientras todos disfrutaban de las impresionantes vistas que ofrecen las terrazas, creando un ambiente verdaderamente mágico.

Un punto culminante de la noche fue el espectáculo de luces y fuegos artificiales que iluminaron el cielo sobre el desarrollo y la avenida principal de la ciudad, capturando la atención no solo de los presentes, sino también del público que se encontraba en la zona, creando un momento inolvidable para todos.

Foto: Diego Simón

Asimismo, personalidades destacadas se dieron cita en este evento exclusivo para experimentar las maravillas que ofrece Be Grand Reforma. Entre las numerosas experiencias que cautivaron a los invitados se encontraba un impactante 'photo opportunity' ubicado en el elegante salón de usos múltiples de este complejo inmobiliario. Además, tuvieron la oportunidad de maravillarse ante la impresionante alberca iluminada, una de las amenidades más destacadas de Be Grand® Reforma.

Este desarrollo, construido en una zona con creciente plusvalía y cerca de zonas turísticas como el monumento a la Revolución, museos y sitios históricos, requirió de una inversión de 7 mil millones de pesos. El proyecto cuenta con oficinas y departamentos de lujo, elementos que lo volverán el nuevo ícono de Reforma, dijo el CEO de Be Grand Reforma, Nicolás Carrancedo.

Los 588 departamentos cuentan con diferentes amenidades como alberca, gimnasio, spa, salón de belleza y barbería. Un área de trabajo, en donde se puede hacer coworking, un sports bar, una ludoteca, entre otros exclusivos espacios.

Foto: Diego Simón

Este desarrollo de lujo ofrece un gran estilo de vida en un lugar emblemático de la Ciudad de México. Los departamentos están diseñados con toques vanguardistas y acabados de lujo en espacios que van desde 38 m2 hasta 150 m2 con opción de 1 a 3 recámaras.

El inmueble se construyó con las mejores prácticas de sostenibilidad, ya que cuenta con un sistema de captación pluvial y de tratamiento de aguas residuales, lo que reduce al 40% el consumo de agua. Para el ahorro de energía, se diseñó el edificio de manera que se aproveche la luz natural a fin de disminuir el uso de luz artificial en el día.

Nicolás Carrancedo expuso que el piso 17 de Be Grand Reforma será destinado para un proyecto innovador de oficinas en venta que será lanzado el próximo mes de Noviembre: THE HUB by Downtown Reforma.

Nicolas Carrancedo, CEO de Be Grand Reforma. Foto: Berenice Fregoso

Para este tipo de oficinas pequeñas de lujo se ofertarán 8 mil metros cuadrados de un total de 30 mil metros cuadrados destinados, además de que tendrán a disposición salas de reuniones y sala de capacitación.

“La idea de este edificio de uso mixto es que puedes trabajar y vivir en el mismo lugar, debido a que cuenta con oficinas y departamentos de lujo, con accesos, recepciones, elevadores y estacionamientos independientes para cada uno”, explicó el CEO de Be Grand.

Con el edificio de Be Grand Reforma se espera que se detonen otros proyectos en el corredor Reforma, además de que aumentará la plusvalía y se impulsará la vivienda de lujo en esta zona, comentó Carrancedo, durante la inauguración del inmueble.

Además de la inversión para este edificio de uso mixto de Reforma, Be Grand invertirá 5 mil 500 millones de pesos en la remodelación de 3 edificios en Monterrey y Ciudad de México, bajo una nueva marca llamada Vitant by Be Grand.

Carrancedo comentó que inicialmente empezaron con desarrollos en la capital del país pero fueron extendiéndose al Estado de México y este año compraron los edificios en Monterrey y Guadalajara.