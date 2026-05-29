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Washington.- La exfiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, comparece este viernes ante el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes para explicar cómo gestionó la publicación de los documentos del caso del delincuente sexual Jeffrey Epstein.
La comparecencia se ha visto diluida porque Bondi fue destituida por el presidente Donald Trump el pasado 2 de abril, por lo que su declaración no requiere ser grabada ni que preste juramento.
Bondi fue citada a declarar en marzo mediante una moción sorpresa de la congresista republicana Nancy Mace, que obtuvo el apoyo de cuatro republicanos más y de todos los demócratas del comité.
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La exfuncionaria fue diagnosticada con cáncer de tiroides tras dejar el Departamento de Justicia en abril del que fue operada hace unas semanas, según se ha conocido recientemente.
"Faltan más de 65 mil documentos y sabemos que hay más de 2 mil vídeos circulando. No le están proporcionando al Congreso toda la información ni todos los documentos, y están ocultando información. Me gustaría plantear preguntas al respecto durante nuestra declaración", aseguró Mace entonces.
La de este viernes no es la primera vez que Bondi se enfrenta al Congreso por el asunto de Epstein.
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En febrero de este año, la entonces fiscal general protagonizó una tensa audiencia que le valió críticas de congresistas y de la opinión pública por su falta de sensibilidad hacia las víctimas del delincuente sexual, además de no resolver las dudas sobre la gestión del Departamento de Justicia en la transparencia con los documentos del caso.
Aquella intervención fue uno de los motivos que se barajaron como causas de su destitución del cargo.
mcc
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