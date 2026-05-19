Londres. La Policía británica informó este martes de que está investigando dos acusaciones separadas de abuso sexual infantil, ocurrido entre 1980 y los años 2000, con los elementos surgidos por la reciente publicación de los documentos del caso del pedófilo convicto estadounidense Jeffrey Epstein.

"Tras la publicación de archivos relacionados con Jeffrey Epstein por el Departamento de Justicia estadounidense, estamos investigando dos denuncias separadas de abuso sexual infantil no reciente", dijo hoy la Policía de la región inglesa de Surrey (suroeste de Londres) en un comunicado.

En concreto, las autoridades precisaron que uno de los casos bajo investigación hace referencia a ubicaciones en el condado de Surrey y Berkshire (oeste de Londres) entre mediados de la década de los años 90 y los 2000, mientras que el segundo data de finales de los 80 y habría tenido lugar en el oeste de Surrey.

Lee también Fiscal de EU no recomienda indulto para Ghislaine Maxwell, cómplice de Jeffrey Epstein; fue condenada a 20 años de prisión

La Policía de Surrey dijo que no han producido arrestos en relación con estas investigaciones y, por el momento, evitaron profundizar más detalles de los casos.

"Tomamos todos los informes de delitos sexuales seriamente y trabajaremos para identificar cualquier línea de investigación razonable para verificar la información o establecer pruebas que los corroboren", apuntaron.

El pasado mes de febrero, el mismo cuerpo policial hizo un llamamiento a testigos tras salir a la luz un informe parcialmente censurado en los documentos de Epstein que exponía posibles casos de trata de personas y agresión sexual a una menor en Virginia Water, Surrey (un famoso lago que colinda con los dominios reales de Windsor), entre 1994 y 1996.

Lee también Juez hace pública supuesta nota suicida de Jeffrey Epstein; documento permaneció oculto durante años

La trama de los papeles de Epstein también ha salpicado al Reino Unido, en especial a las altas esferas de la política y la familia real.

Tanto el hermano del rey Carlos III, el expríncipe Andrés, como el exministro laborista Peter Mandelson, fueron detenidos y posteriormente liberados bajo investigación por las autoridades británicas en febrero por su vinculación con el 'caso Epstein', si bien en este último caso la acusación no tenía una naturaleza sexual, sino que se trataba de presuntas filtraciones de información gubernamental.

¡EL UNIVERSAL ya está en WhatsApp! Desde tu dispositivo móvil, entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en WhatsApp! Desde tu dispositivo móvil, entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ss